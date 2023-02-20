Blinken'den flaş Çin iddiası: Ukrayna'da kullanılmak üzere Moskova'ya silah verecek

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ABD, Pekin'in Ukrayna'da kullanılmak üzere Moskova'ya silah vereceğini öne sürdü. CBS News’a konuşan Blinken, Çinli şirketlerin halihazırda “ölümcül olmayan” destek sağladığını ancak yeni bilgilere göre Pekin’in “ölümcül destek” de sağlayabileceğini belirtti.

Blinken, söz konusu gerginliğin Çin için “ciddi sonuçlar doğurabileceği” konusunda da uyarılarda bulundu. Çin ise Moskova yönetiminin kendilerinden askeri ekipman desteği talep ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping bugüne kadar Rusya’nın işgalini kınamadı, ancak çatışmalarda tarafsız kalırken, barış çağrılarında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya ile ilişkiler konusunda kendilerini “işaret etmesini” ve üzerlerinde “baskı kurmasının” kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Blinken, Münih Güvenlik Konferansı’nda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından CBS’e bazı açıklamalarda bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanı, görüşmede Çin’in Rusya’ya yönelik “ölümcül destek sağlaması konusundaki ihtimalinden derin bir endişe duyduğunu” dile getirdiğini aktardı ve şöyle devam etti:

“Bugüne kadar Çinli şirketlerin Ukrayna’da kullanmak üzere Rusya’ya ölümcül olmayan destekler sağladığını gördük. Ancak bugünkü endişelerimizin temeli, Çin’in bu kez Rusya’ya ölümcül destek vermesi konusunda elde ettiğimiz bilgilere dayanıyor.”

Ancak Blinken Çin’in potansiyel planları hakkında ABD’nin elde ettiği bilgilerin detaylarını paylaşmadı. Kendisine Pekin’in Moskova’ya ne tür destekler verebileceği sorulduğunda ise bunun öncelikle silah ve mühimmat olacağını söyledi. ABD, Çinli bir şirkete, Rus paralı asker grubu Wagner’e Ukrayna’nın uydu görüntülerini temin ettiği iddiasıyla yaptırım uyguladı.

Blinken, Çin’de özel şirketlerle hükümet arasında gerçek bir ayrım olmadığını ifade etti ve “Çin'in Rusya'ya silah tedarik etmesi bizim ve ilişkilerimiz için ciddi bir soruna yol açar" dedi. Pekin ile Washington arasındaki ilişkilerin Şubat ayının başında Çin’in istihbarat balonunun ABD tarafından düşürülmesinin ardından gerilmişti.

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Çin’in Rus birliklerine Ukrayna’da yardım etmek üzere silah desteği sağlaması, ABD-Çin ilişkilerinde yeni ve daha büyük gerilimlere neden olabilir.

Blinken, Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar karşısında Çin’in Moskova’ya yardım etmesinden de endişe duyduğunu dile getirdi. Çin’in Rusya ile sürdürdüğü ticari ilişkiler ise büyümeye devam ediyor. Çin, Rus petrolü, gazı ve kömürü için bugün en büyük pazarlardan birisi konumunda.

ABD dahil pek çok NATO ülkesi ise Ukrayna’ya tank dahil silah ve mühimmat desteği veriyor. Wang Yi, yangına körükle gitmediklerini, barış ve diyalog çağrılarını sürdürdüklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, “Herkesin, özellikle de Avrupa'daki dostların, bu savaşı durdurmak için ne tür çabalar gösterilebileceği konusunda sakince düşünmeye başlamasını öneriyorum" dedi. Wang isim vermeden de, “görünüşe göre müzakerelerin başarılı olmasını veya savaşın yakında bitmesini istemeyen bazı güçlerin" olduğunu söyledi.

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Ayrıca Wang, Çin'in Ukrayna krizinin çözümü konusundaki tutumunu tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirten bir belgeyle ortaya koyacağını söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Çin Devlet Başkanı Xi’nin, Ukrayna’nın işgalinin yıldönümü olan 24 Şubat’ta bir "barış konuşması" yapacağını söyledi.

İtalyan radyosuna konuşan Tajani’ye göre, bu konuşmasında Xi’nin barış çağrısını Rusya’yı kınamadan yapacak.