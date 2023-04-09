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Biyodizel yolsuzluğunda hapis cezası yağdı

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#ABD#Yolsuzluk#Hapis
Biyodizel yolsuzluğunda hapis cezası yağdı
Razi CANİKLİGİL
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 07:00

ABD’nin Utah eyaletinde görülen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında yeraldığı ABD Hazinesini 511 milyon dolar dolandırmak ve parayı Türkiye’deki satın almalarla aklama suçlarının bulunduğu davada Amerikalı sanıklara cezaları verildi.

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Suç şebekesinin başı olduğu sürülen Ermeni asıllı Lev Aslan Dermen’e 40 yıl, Jacob Kingston’a 18 yıl, kardeşi Isaach Kingston’a ise 12 yıl hapis cezası verildi. Anne Rachel Kingston 7 yıl, Jacob Kingston’ın ilk eşi Sally Kingston ise 6 yıl hapse çarptırıldı.

KORKMAZ ALEYHİNE İFADE

ABD maliyesini sahte biyodizel evraklarıyla dolandıran şebekenin Türkiye’de kara para aklama trafiğini yönettiği iddiasıyla Avusturya’da tutuklanıp ABD’ye iade edilen Korkmaz’ın duruşması ise 30 Ekim’de başlayacak. 2018’de tutuklanan ve 2021’de itirafçı olmaya karar veren Jacob Kingston’ın Korkmaz aleyhine de şahitlik yapması bekleniyor. Washakie Renewable Energy’nin sahibi Jacob Kingston ve kardeşi Isaiah ABD Hazinesine yenilenebilir yakıt vergisi kredileri için sahte evraklarla talepte bulundukları ve 511 milyon dolar haksız kazanç elde ettiklerini itiraf etmişlerdi.

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#ABD#Yolsuzluk#Hapis

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