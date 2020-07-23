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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 23:27,Son Güncelleme:

Birleşmiş Milletler'den koronavirüs ile mücadelede 'geçici temel gelir' önerisi

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Birleşmiş Milletler'den koronavirüs ile mücadelede 'geçici temel gelir' önerisi
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Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 132 ülkede açlık sınırı ve altında yaşayan 2,7 milyar kişiye “geçici temel gelir “ sağlanmasını önerdi.

BM Kalkınma Programı tarafından hazırlanan raporda, geçici temel gelirin dünyanın en yoksul ülkelerinde salgının yayılmasını önlemede etkili olabileceği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle düşük gelirli 30 ülkede 1,6 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısına yer verilen raporda, 132 ülkede açlık sınırı ve altında yaşayan 2,7 milyar kişiye geçici temel gelir sağlanması önerisinde bulunuldu.

Pandeminin özellikle gelişmekte olan ülkelerde haftada 1,5 milyon kişiyi etkilemeye devam ettiği belirtilen raporda, her 10 işçiden 7'sinin kayıt dışı çalıştığına ve bu kişilerin enfekte olduklarında para kazanamadıklarına işaret edildi.

Raporda, söz konusu programa hükümetlerin toplamda aylık 199 milyar dolar ayırması gerekeceği ve bu paranın gelişmekte olan ülkelerin dış borç ödemelerinin yeniden yapılandırılması gibi çeşitli kaynaklardan sağlanabileceği kaydedildi.

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