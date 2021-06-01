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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.06.2021 - 18:11 | Son Güncelleme:

Birleşik Krallık'tan güzel haber! Pandeminin başlangıcından bu yana bir ilk

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Birleşik Krallık'tan güzel haber! Pandeminin başlangıcından bu yana bir ilk

Birleşik Krallık'ta, pozitif çıkan koronavirüs (Kovid-19) testi sonrası 28 gün içerisinde pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez bugün corona virüsü kaynaklı ölüm yaşanmadığı bildirildi.

Son rakamlara göre Birleşik Krallık'ta bugün 3 bin 165 yeni vaka tespit edildi. Dün bu sayı 3 bin 338 olarak kayıtlara girmişti. Bir hafta önce ise 2 bin 493'tü.

Bugün ise yaşanabilecek ölümler gelecek günlerde açıklanacak.

 

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