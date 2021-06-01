Birleşik Krallık'tan güzel haber! Pandeminin başlangıcından bu yana bir ilk

Son rakamlara göre Birleşik Krallık'ta bugün 3 bin 165 yeni vaka tespit edildi. Dün bu sayı 3 bin 338 olarak kayıtlara girmişti. Bir hafta önce ise 2 bin 493'tü.

Bugün ise yaşanabilecek ölümler gelecek günlerde açıklanacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara