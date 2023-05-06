Bir ülke şokta! Sırbistan’da iki gün arayla ikinci saldırı

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Başkent Belgrad’ın 60 km uzağındaki Mladenovac’ta 21 yaşındaki bir adam, aracıyla gezdiği 3 köyde etrafa rastgele ateş açtı. Olayda 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Birkaç saatlik kovalamaca sonrasında yakalanan Uros B. adlı şüphelinin, üzerinde Nazi sembolü bulunan tişört giydiği açıklandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni silah ruhsatı verilmesine ara verildiğini söylerken mevcut tüm ruhsatların da gözden geçirileceğini bildirdi.



SİLAHSIZLANMA ADIMI



Vucic, hükümetinin ülkeyi silahsızlandırmak için önlemler alacağını da açıkladı. Sırbistan bireysel silah sahipliğinin yüksek olduğu bir ülke. Son saldırı, ülke modern tarihinin ilk okul baskını olan çarşamba günkü cinayetlerin şoku atlatılamamışken yaşandı. Benzer saldırıların sık yaşandığı Amerikan basını da bunun Sırbistan için nadir olduğuna dikkat çekerken, 13 yaşındaki saldırgan Kosta Kecmanoviç suçlanmak için çok küçük olduğu için akıl hastanesine yatırıldı, kendisi yerine babası tutuklandı.