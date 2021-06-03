Bir ülke daha adım attı... Meksika'da gerçek ölü sayısı açıklandı

Meksika'da, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan incelemelerin ardından 223 bin 568 olarak güncellendi.



Sağlık Bakanlığı yetkililerinin son 1 yılı göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmalar sonucunda, salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 4 bin 272 fazla olduğu belirtildi.

Böylece Meksika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 223 bin 568 olurken vaka sayısı ise 2 milyon 413 bin 742 olarak kayıtlara geçti.

Meksika Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı 2'nci ülke olarak biliniyor.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Dün Peru benzer bir adım atmış ve Kovid-19'a bağlı ölüm tablosunu güncellediğini duyurmuştu.

Uzmanlar, resmi istatistiklerde gerçek ölüm sayısının eksik sayıldığı konusunda uyardıktan sonra, yetkililer ölü sayısını 69 bin 342'den 180 bin 764'e revize etmişti.

Başka bir deyişle gelen uyarılar sonrası ülkedeki Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bir gecede 2,5 kat artmıştı.

Resmi açıklama sonrası Peru kişi başına en yüksek ölüm oranının görüldüğü ülke oldu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara