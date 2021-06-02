hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: AFP, Reuters, AP
Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 08:09 |
Peru yeni virüs tablosunu açıkladı... Ölü sayısı bir gecede 2,5 katına çıktı
Kovid-19'a bağlı ölümlerde eksik sayım yaptığını kabul eden Peru, yeni virüs tablosunu açıkladı. Resmi açıklama sonrası Peru kişi başına en yüksek ölüm oranının görüldüğü ülke oldu.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Neredeyse iki yıldır süren salgın dünya genelinde 3.5 milyondan fazla insanın canına mal oldu. Virüs on milyonlarca insana bulaştı.
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Ancak pek çok ülkede Kovid-19'a bağlı ölü sayıları gerçeği yansıtmıyor tartışmaları sürüyor.
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Bu ülkelerden biri olan Peru, Kovid-19'a bağlı ölümlerde eksik sayım yaptığını kabul etti.
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Gelen uyarılar sonrası Peru, yeni koronavirüs tablosunu açıkladı.
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Uzmanlar, resmi istatistiklerde gerçek ölüm sayısının eksik sayıldığı konusunda uyardıktan sonra, yetkililer ölü sayısını 69 bin 342'den 180 bin 764'e revize etti.
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Başka bir deyişle gelen uyarılar sonrası ülkedeki Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bir gecede 2,5 kat arttı.
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Resmi açıklama sonrası Peru kişi başına en yüksek ölüm oranının görüldüğü ülke oldu.
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Resmi açıklama sonrası Peru kişi başına en yüksek ölüm oranının görüldüğü ülke oldu.
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Zira Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, artış Peru'yu 100 bin kişi başına 548 ölümle birinci sıraya yükseltti.
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Aynı verilere göre, 100 bin kişide 304 ölümle Macaristan ikinci sıraya geriledi.
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Sağlık Bakanı Oscar Ugarte, 'Ölümlerin önemli bir kısmının Kovid- 19 kaynaklı olarak sınıflandırılmadığı söyleniyor" dedi ve koronavirüsü ölüm nedeni olarak belirleme kriterlerinin değiştirildiğini de sözlerine ekledi.
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Ugarte, daha önce yalnızca 'pozitif teşhis testi olanların' virüsten öldüğünün kabul edildiğini sözlerine ekledi.
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Hükümet ayrıca bir kişinin virüs nedeniyle mi yoksa başka bir nedenle mi öldüğünü doğrulamayı zorlaştıran test eksikliği nedeniyle ölüm sayısını şimdi güncelleyebildiğini belirtti.
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İncelemenin sonucunu açıklayan Peru Başbakanı Violeta Bermudez, 'Bu güncelleme bilgilerini kamuoyuna açıklamanın görevi' olduğunu belirtti.
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Bermudez, 'Bu ekibin çalışması sayesinde pandemiyi izlemek ve onunla yüzleşmek için uygun önlemleri almak için çok yararlı olacak daha ayrıntılı rakamlara sahip olacağız' dedi.