Bir önceki idam denemesi başarısız olmuştu, ABD Nitrojen gazıyla öldürecek! Son itiraz da reddedildi, kan donduran infaza saatler kaldı...

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ABD'nin Alabama eyaletinde bugün Kenneth Eugene Smith, ülkede daha önce test edilmemiş bir yöntemle idam edilecek. Smith, ABD'de nitrojen gazıyla zehirlenerek cezası infaz edilecek ilk kişi olacak.

İTİRAZ REDDEDİLDİ, NİTROJEN GAZI VERİLECEK

Smith'in avukatları, müvekkillerinin, "zalim ve alışılmadık" dedikleri bu yöntemle idam edilmesine itiraz etmişti. Ancak ABD'de Yüksek Mahkeme de itirazı reddetti.

Bugün maske takılacak Smith'e, dakikalarca nitrojen gazı verilecek. Bu süre 15 dakikayı bulabilecek.

DAHA ÖNCEKİ İDAM DENEMESİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

58 yaşındaki Smith, 1989 yılında bir vaizin eşi Elizabeth Sennett'i kiralık katil olarak öldürmekten suçlu bulunmuş ve idama mahkum edilmişti.

Kenneth Eugene Smith, ölüme ilk yaklaştığında, Alabama eyaletindeki infaz memurlarının onu öldürmek için birkaç saati vardı.Onu sedyeyle Holman İnfaz Merkezi'ndeki "ölüm odasına" taşıdılar ve öldürücü seviyede kimyasal enjekte ettiler. Ancak başarısız oldular.

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Smith'in avukatına göre, çok sayıda denemeye ve kolunda açılan yaralara rağmen damar bulunamadı. Saat geç olduğunda artık eyaletin ölüm yetkisinin süresi dolmuştu. Bu Kasım 2022'deydi. Şimdi, Alabama onu bir kez daha idam etmeyi deneyecek.



Eyalet bu kez Smith'e hava sızdırmaz bir maske takarak saf nitrojeni içine çekmeye zorlayacak. Bu inaktif gaz, vücudundaki oksijeni tüketecek.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği geçtiğimiz hafta, daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da diğer bir acımasız, insanlık dışı, aşağılayıcı uygulama anlamına gelebileceğini söyledi. İnfazın durdurulması çağrısında bulundu.

Federal Mahkeme, avukatının infazı durdurma talebini reddettiği için son karar hala geçerli. Smith, Perşembe günü idam edilecek.

Smith, modern Amerika'da iki kez idama götürülen tek ve nitrojen gazı uygulamasıyla karşı karşıya kalan ilk kişi olacak.



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Alabama eyaletinde idam mahkumları ve gazetecilerin yüz yüze görüşme gerçekleştirmesi yasak. BBC'nin telefonla ulaştığı mahkum "Sürekli berbat haldeyim. Düzenli olarak panik atak geçiriyorum. Bunlar gün içinde başa çıkmaya çalıştıklarımın küçük bir parçası. En basit haliyle işkence" ifadelerini kullandı.

ODADAKİ DİĞER İNSANLARIN DA ÖLMESİNE NEDEN OLABİLİR

Eyalet, nitrojen gazı infazının kısa sürede bilincini kaybetmesine neden olacağını ancak bir kanıt bırakmayacağını söylüyor.

Tıbbi uzmanlar ve bu yönteme karşı olanlar, sinir sistemini etkileyecek şiddetli kasılmadan bitkisel hayatta kalacak şekilde sağ kalmasına, hatta maskede sızıntı olup odadaki diğer kişileri de öldürme olasılığına kadar, karşılaşılabilecek felaketlere karşı uyarıyor.

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Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden anesteziyoloji profesörü Dr. Joel Zivot Alabama yetkililerini, "acımasız" infazlar konusunda "korkunç" bir kaydı olmakla suçluyor:

"Kenneth Smith'in Amerika'nın en kötü insanı olduğu sonucuna varmak zorundayım çünkü Alabama onu öldürmekte o kadar kararlı ki onu öldürmek için başka insanları da öldürmeyi göze alıyorlar.

"Nitrojen gazıyla ilgili sağlıklı gönüllülerle yapılan erken bir çalışmada, hemen hemen herkes yaklaşık 15 ila 20 saniyelik nefes alma sırasında bir nöbet geçirdi."

Bu senaryoya göre, Smith şiddeti spazmlar yaşamaya başlamadan önce bilincini kaybedecek.



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Alabama, ABD'de en çok idam cezası verilen eyaletlerden biri. Şu anda 165 kişi ölüm sırasında.

2018'den beri, eyalette hüküm giymiş mahkumların hayatta kaldığı üç başarısız ölümcül enjeksiyon girişimi oldu.

Avukatlarının, zaman sınırının dolduğu gerekçesiyle müvekkillerinin hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtiliyor.

İncelemede bunun infazcılar için "gereksiz zaman sınırı baskısı" yarattığı belirtildi.

Bu kez Smith'i infaz etmek için gece yarısına kadar değil, daha uzun bir "saat aralığı" verilecek.