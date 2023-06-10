Bir mülteci 20 bin Euro

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Yıllardır sığınma ve göç politikalarını değiştirmeye çalışan ancak mülteci kabul etmek istemeyen ülkelerin direnişini aşamayan Avrupa Birliği kendisi açısından tarihi sayılabilecek bir anlaşmaya vardı. Üye ülkeler sığınmacı paylaşımı konusunda “kısmen” zorunlu ama esnek bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Yeni yaklaşımın en dikkat çekici, bir o kadar da eleştiriye neden olan unsuru ise sığınmacı kabul etmek istemeyen ülkenin her bir kişi için 20 bin Euro (504 bin TL) ödeyecek olması.

ATİNA VE ROMA’YI RAHATLATACAK

Lüksemburg’da bir araya gelen AB içişleri bakanlarının 12 saat süren müzakerelerin ardından aldıkları karar, bir yandan mevcut uygulamalar gereği sığınma arayışında olanların kitlesel olarak bulundukları İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler üzerindeki baskıyı azaltmayı, diğer yandan mülteci kabul etmek istemeyen ülkeleri dayanışmaya zorlamayı amaçlıyor. Karar gereği yıllık bazda 30 bin mülteci, üye ülkeler arasında gelir ve nüfus dikkate alınarak dağıtılacak. Ülkeler ya yeniden yerleştirme kapsamında mültecileri kabul etmeyi ya da ortak bir fona para ödemeyi seçebilecek.

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MACARİSTAN VE POLONYA TEPKİLİ

Karar oybirliği yerine nitelikli çoğunlukla alındı. Macaristan ve Polonya aleyhte oy kullanırken Bulgaristan, Malta, Litvanya ve Slovakya çekimser kaldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Brüksel gücünü kötüye kullanıyor. Göçmenleri zorla Macaristan’a yerleştirmek istiyorlar. Bu kabul edilemez, Macaristan’ı zorla bir göçmen ülkesine dönüştürmek istiyorlar” dedi.

LİSTE HAZIRLANACAK

AB topraklarına ayak basan bir kişinin iltica hakkına sahip olup olmadığının belirlenmesi süresi de altı aya kısaltıldı. İltica başvuruları reddedilenlerin güvenli olarak nitelendirilen üçüncü ülkelere gönderilmesi konusunda da anlaşma sağlandı. Karar, üçüncü bir ülkenin güvenli olup olmadığını belirleme konusunda üye devletlere daha fazla hareket alanı tanıyor. AB’nin hangi ülkelerin güvenli olduğuna ilişkin bir liste hazırlaması gündemde. Avrupa Parlamentosu’nun da onayını gerektiren kararların şu aşamada Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren bir boyutu yok.