×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Bir mülteci 20 bin Euro

Güncelleme Tarihi:

#AB#Mülteci#Euro
Bir mülteci 20 bin Euro
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:00

AB ülkeleri, İtalya ve Yunanistan’da yoğunlaşan mültecilerin birlik içinde yeniden dağıtılması için bir ön anlaşmaya vardı. Buna göre her yıl 30 bin mülteci üyeler arasında dağıtılacak. Kapılarını kapatmak isteyen ülkeler mülteci başına 20 bin Euro ödeyecek.

Haberin Devamı

Yıllardır sığınma ve göç politikalarını değiştirmeye çalışan ancak mülteci kabul etmek istemeyen ülkelerin direnişini aşamayan Avrupa Birliği kendisi açısından tarihi sayılabilecek bir anlaşmaya vardı. Üye ülkeler sığınmacı paylaşımı konusunda “kısmen” zorunlu ama esnek bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Yeni yaklaşımın en dikkat çekici, bir o kadar da eleştiriye neden olan unsuru ise sığınmacı kabul etmek istemeyen ülkenin her bir kişi için 20 bin Euro (504 bin TL) ödeyecek olması.

ATİNA VE ROMA’YI RAHATLATACAK

Lüksemburg’da bir araya gelen AB içişleri bakanlarının 12 saat süren müzakerelerin ardından aldıkları karar, bir yandan mevcut uygulamalar gereği sığınma arayışında olanların kitlesel olarak bulundukları İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler üzerindeki baskıyı azaltmayı, diğer yandan mülteci kabul etmek istemeyen ülkeleri dayanışmaya zorlamayı amaçlıyor. Karar gereği yıllık bazda 30 bin mülteci, üye ülkeler arasında gelir ve nüfus dikkate alınarak dağıtılacak. Ülkeler ya yeniden yerleştirme kapsamında mültecileri kabul etmeyi ya da ortak bir fona para ödemeyi seçebilecek.

Haberin Devamı

MACARİSTAN VE POLONYA TEPKİLİ

Karar oybirliği yerine nitelikli çoğunlukla alındı. Macaristan ve Polonya aleyhte oy kullanırken Bulgaristan, Malta, Litvanya ve Slovakya çekimser kaldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Brüksel gücünü kötüye kullanıyor. Göçmenleri zorla Macaristan’a yerleştirmek istiyorlar. Bu kabul edilemez, Macaristan’ı zorla bir göçmen ülkesine dönüştürmek istiyorlar” dedi.

LİSTE HAZIRLANACAK

AB topraklarına ayak basan bir kişinin iltica hakkına sahip olup olmadığının belirlenmesi süresi de altı aya kısaltıldı. İltica başvuruları reddedilenlerin güvenli olarak nitelendirilen üçüncü ülkelere gönderilmesi konusunda da anlaşma sağlandı. Karar, üçüncü bir ülkenin güvenli olup olmadığını belirleme konusunda üye devletlere daha fazla hareket alanı tanıyor. AB’nin hangi ülkelerin güvenli olduğuna ilişkin bir liste hazırlaması gündemde. Avrupa Parlamentosu’nun da onayını gerektiren kararların şu aşamada Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren bir boyutu yok.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AB#Mülteci#Euro

BAKMADAN GEÇME!

YENİ MODA DERMAPLANING | Bebek gibi cildim olsun derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

YENİ MODA DERMAPLANING | 'Bebek gibi cildim olsun' derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

#Sağlık
Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

Büyük şirketlerde çalışanların kâbusu: Plaza migreni... ‘İşimi bırakmayı bile düşündüm’

#Sağlık
Uzmanlar yanıtladı: Bu sene yaz gelmeyecek mi El Nino etkisiyle Türkiyeyi nasıl bir hava durumu bekliyor

Uzmanlar yanıtladı: Bu sene yaz gelmeyecek mi? El Nino etkisiyle Türkiye'yi nasıl bir hava durumu bekliyor?

#Hava Durumu