Bir kez daha yarışacaklar

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929’dan bu yana verilen ve film dünyasının ‘en’lerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri, 10 Mart’ta Los Angeles’ta gerçekleşecek görkemli törenle sahiplerini bulacak. Dolby Theatre’daki törenin sunuculuğunu yine ünlü komedyen Jimmy Kimmel üstlenecek.

OSCAR TARİHİNDE BİR İLK

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken, Barbie filmi 8 adaylık elde etti. İki yapım da En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. Oscar tarihinde ilk kez aynı hafta sonu vizyona giren iki film, En İyi Film kategorisinde aday gösterildi. Her iki yapım da 21 Temmuz’da vizyona girmişti. Emma Stone’un performansıyla adından söz ettiren Poor Things (Zavallılar) filmi 11 dalda, ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin Killers of the Flower Moon filmi ise 10 dalda aday gösterildi.

TÜRK YÖNETMEN ADAY

Almanya doğumlu Türk yönetmen İlker Çatak’ın The Teachers’ Lounge (Öğretmenler Odası) isimli filmi ise En İyi Uluslararası Film kategorisinde Almanya’nın Oscar adayı oldu. 40 yaşındaki yönetmen Berlin’de dünyaya geldikten sonra lise eğitimi Türkiye’de tamamladı, Almanya’da sinema ve yönetmenlik eğitimi aldı.