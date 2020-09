Bir fincan kahve 625 lira

Kentin merkezindeki en lüks semtlerden birinde olan Queens of Mayfair adlı kafenin kurucularından Victoria Sheppard kızkardeşi Grace Sheppard ile bu mekânı açmış. Kendilerini “kahve fanatiği” olarak tanımlayan kardeşler, kahvenin çekirdeklerini Afrika ülkesi Etiyopya’dan ithal ediyorlar. Özel kahve, her yıl düzenlenen prestijli “Cup of Excellence” (Mükemmellik Fincanı) adlı yarışmadan en büyük ödülle dönmüş.