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Haber Giriş: 22.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bir fincan kahve 625 lira

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Bir fincan kahve 625 lira
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İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kafe, 64 sterline (yaklaşık 625 TL) bir fincan kahve satıyor.

Kentin merkezindeki en lüks semtlerden birinde olan Queens of Mayfair adlı kafenin kurucularından Victoria Sheppard kızkardeşi Grace Sheppard ile bu mekânı açmış. Kendilerini “kahve fanatiği” olarak tanımlayan kardeşler, kahvenin çekirdeklerini Afrika ülkesi Etiyopya’dan ithal ediyorlar. Özel kahve, her yıl düzenlenen prestijli “Cup of Excellence” (Mükemmellik Fincanı) adlı yarışmadan en büyük ödülle dönmüş.

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