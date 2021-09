'Bir anda soyunuverdi!' Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...

Haberin Devamı

Ulu orta iç çamaşırını değiştirme izni isteyen bir İngiliz futbolcu, bir ünlünün mürettebatı ısıran muhafız köpeği, tek başına yolculuk yapan bir evcil domuz... Uzun yıllar özel jetlerde kabin görevlisi olarak çalışan Lori'nin iş hayatında görmediği gariplik kalmamış.

Futbolcuyu anlatırken, "Önümde çırılçıplak soyunuverdi" diyen Lori'nin o ünlü isme dair tek tuhaf anısı bu da değil üstelik...

Bir başka sefer, bütün gece New York'ta eğlendikten sonra evine dönmek için eşiyle birlikte uçağa binen ünlü futbolcu Lori'ye bir sürpriz daha yapmış. Lori tam çiftin kabinine girecekken, ünlü sporcunun asistanı tarafından durdurulmuş. Asistan, "Girme lütfen, içeride sevişiyorlar" deyince Lori omuz silkip "Pekâlâ" diyerek geri dönmüş.

Yaşadıklarını Daily Beast'e anlatan Lori, "Şahsen bunun uygunsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü uçak kelimenin tam anlamıyla onların uçan evi" diyor ve ekliyor: "Bu uçaklar için milyonlarca dolar ödüyorlar. Ben onların yerinde olsam, o parayı ödüyorsam ve canım kocamla sevişmek istese ben de sevişirdim."

AŞIR ZENGİNLERİN HAYATLARININ GÖRÜLMEMİŞ BİR YÜZÜ

Aşırı zenginlerin uçaklarındaki görevliler için bunlar sıradan şeyler. Söz konusu uçakların müşterileri tek başlarına yolculuk yapma isteğiyle binlerce dolar ödeyip uçağı kapatan dünyanın dört bir yanından insanlar. Dahası yolcuların davranış biçimleri de en az müşteri gamı kadar geniş.

Daily Beast'e konuşan uçuş görevlilerinin anlattıkları maceralar arasında ciddi olamayacak kadar büyük bahşişlerden şehvetli kaçamaklara neler yok ki... Konuşan görevlilerin çoğu adlarının açıklanmasını istemiyor. Bunun sebebi imzaladıkları sessizlik anlaşmalarının yanı sıra müşterileri ve iş verenleriyle olan ilişkilerini bozmak istememeleri.

Ancak tüm anlatılanlar bir araya geldiğinde, aşırı zenginlerin hayatlarına dair daha önce pek görülmemiş detaylar ortaya çıkıyor. Sektöre uzun yıllarını vermiş bir çalışan, "Sanki bu insanların dünyasına girmek gibi" diye anlatıyor. Bu çalışanın tecrübelerinde her çocuğu için ayrı bir dadıyla seyahat eden müşterilerden, özel jetleri ev hayvanlarının nakliyesi için kullananlara birçok ilginç örnek var.

"Bu uçaklar bu insanlar için ulaşımdan ibaret" diye ekliyor deneyimli görevli.

MİLYARDERE KENDİ UÇAĞINDA 'SİZE SERVİS YAPAMAM' DENİR Mİ?

Göklerde yapılan yaramazlıkların kamuoyunun ilgisini çeken bir tarafı da var. Örneğin 2019'da ABD'de California'lı bir Kongre üyesi, kampanya bağışlarını kötüye kullandığını itiraf etti. Kongre üyesinin medyada haber olan tartışmalı harcamaları arasında evcil tavşanları Eggburt ve Cadbury için aldığı uçak biletleri de bulunuyordu. (Tavşanların özel değil ticari uçakla uçtuğu söyleniyordu.)

WeWork'ün bugün gözden düşmüş olan eski CEO'su Adam Neumann'ın skandalları arasında da uçak yolculuklarının önemli bir yeri bulunuyordu. Haberlere göre, Neumann, 2019 yılında arkadaşlarıyla özel bir uçakla İsrail'e giderken yolda esrar içmiş, üstelik büyük miktarda uyuşturucuyu da "Dönüşte içeriz" diye uçakta bırakmıştı. Bunu fark eden özel jet şirketi "sınır ötesi marihuana taşımacılığı" ile suçlanma korkusuyla Neumann'ı İsrail'de bırakmıştı.

Daily Beast'e konuşan uçuş görevlileri, uyuşturucuyla ilgili sorunların çok nadir yaşandığını, alkolün daha büyük bir problem olduğunu söylüyor. Bir görevli, "Bence bu kesinlikle en hassas konu. Ticari uçuşlarda insanlar zıvanadan çıktığında çok fazla kontrol mekanizması devreye girebiliyor ama özel jetlerde bir milyardere kendi uçağında, 'Size daha fazla servis yapamam' demek gerçekten zor" diye konuşuyor.

İŞ İNSANLARI DÜZGÜN, SONRADAN GÖRME ZENGİNLER TALEPKÂR

Çalışanlara göre, iş insanları genelde iki toplantı arasında seyahat ettikleri için uçaktaki tavırları da daha düzgün oluyor. Ünlüler, profesyonel sporcular ve zengin çocukları ise yoldan çıkmaya daha müsait; özenti milyarderler de aynı şekilde… Bir başka çalışan, "Hepsi deli gibi zenginler, evet, ama serveti daha küçük olanlar daha talepkâr" yorumunu yapıyor.

Bazı çalışanların anlatacak pek hikayesi yok ki bu da memnuniyet verici bir şey aslında. "Çok şükür misafirlerimin hiçbiriyle bugüne kadar büyük sorunlar yaşamadım" diyen bir görevliye karşın, "Bazen bir müşteriniz olur ve yolculuk bittikten sonra 'Umarım bir daha bu insana denk gelmem' diye dua edersiniz" diyen de var.

ÜCRETLER HAVAYOLLARININ ÜÇ KATI

Birçok özel jet çalışanı bu işe önce ticari havayollarında başladıklarını ancak başlangıç seviyesi maaşlarının düşüklüğü nedeniyle özele kaydıklarını söylüyor. Ticari havayollarının birçoğunda çalışanlar "blok süre" modeliyle ücret alıyor. Blok süre kalkıştan önce kapıların kapanmasıyla inişin ardından kapıların açılmasına kadar geçen zamana deniyor. Bir başka deyişle, birçok örnekte havayolu çalışanları için, işe gidiş geliş, havaalanında bekleme ya da yolculara biniş esnasında valizlerini baş üstü dolaplarına yerleştirirken yardım etme gibi işler ücret kapsamında değil.

Daha önce bir ana akım havayolu şirketinde çalışan bir görevli, 5 yıl kadar önce başladığı eski işindeki ilk 12 ayında sadece 21.000 dolar kazandığını söylüyor. "Sadece uyumak için gittiğim bir evde kalıyordum. İki yatak odalı bir banyolu daireyi 14 kişi paylaşıyorduk" diyor. Bir nevi lojman olan bu tür apartman daireleri havayolu çalışanlarının yolculukları esnasında kısa süreliğine kalması için var. Ancak bu konuşan çalışan "Ben o evde yaşıyordum çünkü başka herhangi bir yerde yaşamaya param yetmiyordu" ifadelerini kullanıyor.

İki yılın sonunda bir arkadaşının ardından özel jet sektörüne adım attığını da belirten görevli, "Doğal olarak biri ünlüler için çalışıp kazandığımın iki katını alacağımı söylediğinde bu bana çok çekici geldi" diye konuşuyor. Görevli özel jetlerde çalışırken başlangıç maaşının yılda 65.000 dolar olduğunu da sözlerine ekliyor.

HER YOLCU HAKKINDA KALIN DOSYALAR TUTULUYOR

Çalışanlar Warren Buffett'ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway bünyesinde bulunan NetJets gibi önde gelen özel uçak şirketlerine girmek için büyük bir yarış olduğunu da belirtiyor. İşe girmeyi başaranlara müşterilerle nasıl etkileşim kuracaklarına dair yoğun eğitimler veriyor. Şirket her müşterisi hakkında geniş dosyalar tutuyor, bu sayede uçuş görevlileri o kişi daha uçağa binmeden neleri talep edeceğini öğrenmiş oluyor.

Birçok özel jet çalışanı, yolcularında bahşiş beklemiyor ancak kişi başı 100 dolarlık bir teşekkür de her zaman memnuniyetle karşılanıyor. Uçaktan inerken çalışanlara büyük meblağlar bırakan nadir yolcular da var. Onlar hakkındaki hikayeler de fısıltı gazetesi sayesinde uçuş görevlileri arasında hızla yayılıyor.

Bir VIP uçuş görevlisi, bir müşterisinin kendisine bedava Super Bowl bileti hediye etmeyi teklif ettiğini ancak kendisinin teklifi reddedip mürettebatın kalanıyla birlikte kalmayı tercih ettiğini anlatıyor. Ortadoğu'da çalışmış bir başka görevli de müşterilerin Rolex saatler dağıtmasının çok sıradan bir durum olduğunu "valizle para verme çılgınlıklarına bile rastgeldiğini" belirtiyor.

CESET TORBALARINDAN YAVRU KÖPEKLERE…

Uçuş görevlileri oldukça sıra dışı deneyimlere de alışmak zorunda. Daily Beast'e konuşanlardan biri, iki özel jet müşterisinin yurt dışındaki tatilleri esnasında öldüklerini vurgulayarak, "Ceset torbalarını ben taşımak zorunda kaldım" diyor.

Bazı durumlarda uçakların yolcuları insan bile değil. Örneğin çok değerli köpekler yetiştiren uzman yetiştiriciler, yavruları yeni evlerine özel uçakla gönderebiliyor. Ya da ayrılmış çiftlerin ev hayvanları bir malikaneden öbürüne özel uçaklarla taşınabiliyor.

Halihazırda çalışmakta olan bir kabin görevlisi, "Bir keresinde iki güzel köpeği taşıdık. O hafta köpekler kadında kalacaktı, ertesi hafta eşi gelip hayvanları alacaktı. Gerçekten insanların kişisel hayatlarına girmiş oluyorsunuz" yorumunu yapıyor.

ÜNLÜLER HAKKINDA KİMSENİN BİLMEDİKLERİNİ BİLİYORLAR

Lüks havacılık çalışanları için ünlülerin taşınması da işin bir parçası ancak her yıldız kendi tuhaflıklarıyla beraber geliyor. Örneğin bir çalışan, anoreksiyayla mücadele eden bir aktrisle yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Mürettebata yemeğe dair her türlü şeyi ortadan kaldırmaları söylendi. Aksi takdirde gördüğünü yiyip ardından uçağa kusacaktı."

Bir başka kabin görevlisi de ünlü bir şarkıyla yaptıkları bir uluslararası uçuşu hatırlıyor. Paparazzilerin uçağı basmasının ardından silahlı güvenlik görevlilerinin hem yolcuya hem de uçak mürettebatına otele kadar eşlik ettiğini belirten görevli, güvenliklerin gece boyunca da uçakta nöbet tuttuklarını söylüyor.

Üçüncü örnek biraz daha rahatsız edici. Bir teknoloji milyarderi kabin görevlisinden kendisini inişten kısa süre önce uyandırmasını istedikten sonra gidip yatıyor. Uçak alçalmaya başladığında görevli, milyarderin yatağına doğru ilerlediğinde şaşırtıcı bir manzarayla karşılaşıyor: Milyarder örtüleri üzerinden atmış, beyaz donuyla savunmasız bir biçimde sere serpe uzanmış uyuyor.

Görevli, özel jet çalışanlarının sık sık medyanın büyük paralar ödeyeceği böyle anlarla karşı karşıya kaldığını ancak yolcuların mahremiyetinin sıkı bir biçimde korunduğunu belirtiyor.

"VERİCİ İNSANLARIZ, DNA'MIZDA VAR"

Zaman içinde bazı maaşlı uçuş görevlileri özel jet şirketlerindeki işlerini bırakıp anlaşmalı işlere yöneliyor. Bu işler kişilerin yolculuklar esnasında uçak yerde olsa bile günde 500 ila 800 dolar kazanmalarını sağlıyor.

Uzun süre uçuş görevlisi olarak çalışmış bir başka kaynak, "Bu paraya alışmak gerçekten çok kolay" diyor. Ancak bu modelin bazı dezavantajları da var. Örneğin çalışma saatleri kesinlikle tahmin edilemiyor ve bazen iki yolculuğun arası bazen çok açık olabiliyor. Kabin görevlisinin ifadeleriyle, "Bir sonraki teklifin ne zaman geleceği belli olmadığından bu işlere her zaman evet demek zorundasınız. Bu da iş ve özel hayat dengesinin ortadan kaybolmasına yol açabiliyor".

Daily Beast'e konuşan tüm uçuş görevlileri, bu alandaki kariyerlerine devam etmek istediğini söylüyor. Bir görevli, "Havacılık dünyasında bizler özel bir türüz. Bu bizim DNA'mızda var, verici insanlarız, başkalarıyla ilgilenmeyi seviyoruz" diyor. Nihayetinde süper zenginler de kendileriyle ilgilenilmesine ihtiyaç duyuyor...

The Daily Beast'te yayımlanan "Private Jet Attendants Tell All About Flying the Super-Rich" başlıklı haberden derlenmiştir.