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BioNTech müjdeyi vermişti... EMA'dan 'Omicron aşısı' için açıklama

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#Biontech#Pfizer#Omicron Aşısı
BioNTech müjdeyi vermişti... EMAdan Omicron aşısı için açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 18:01

Dünya genelinde alarma neden olan Omicron varyantı ile ilgili beklenen müjde Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech şirketinden gelmişti. BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdikleri 'Omicron aşısı' için bugün bir açıklamada da Avrupa İlaç Ajansı'ndan geldi. Ajanstan yapılan açıklamada aşının sonbahara kadar onaylanmasının hedeflendiği belirtildi.

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Dünya iki yıldır mücadelenin devam ettiği koronavirüs salgınında tam rahat bir nefes almaya hazırlanırken Omciron'un alt varyantı BA.4 ve BA.5 vaka sayılarının yeniden yükselmesine ve ülkelerin alarm durumuna geçmesine neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) BA.4 ve BA.5 alt varyantlarını Nisan ayında izleme aldı. İki alt varyant şu an ABD ve Avrupa genelinde baskın hale gelmiş durumda .

BEKLENEN HABER YİNE BİONTECH'DEN

Uzmanların şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant olarak tanımladığı varyant için beklenen haber yine Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech’ten geldi.

BioNTech ve Pfizer, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanan Kovid-19 aşısının klinik denemesine bu ay başlanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasında uzun ve geniş bir koruma sağlamak için geliştirilen aşının bu yılın sonunda satışa çıkabileceği belirtildi.

BioNTech müjdeyi vermişti... EMAdan Omicron aşısı için açıklama

EMA'DAN AÇIKLAMA: SONBAHARA ONAYLAMAYI HEDEFLİYORUZ

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), önceki varyantlardan daha bulaşıcı olan ve bağışıklıktan kaçmayı başaran iki altvaryantı hedefleyen Pfizer aşısının incelemesinin Pazartesi günü başladığını duyurdu.

EMA sözcüsü bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada aşının sonbahara kadar hızlı bir şekilde onaylanması için şirketin yapacağı başvurunun beklendiğini açıkladı. 

27 ulustan oluşan Avrupa Birliği için ilaçları denetleyen EMA, BioNTech/Pfizer’in aşısı gibi mRNA teknolojisine dayanan ABD’li üretici Moderna’nın Omicron için uyarlanmış aşısını da test ediyor.

BioNTech müjdeyi vermişti... EMAdan Omicron aşısı için açıklama

Ajanstan daha önce yapılan açıklamada Omicron'a uyarlanmış aşıların Eylül ayı gibi erken bir tarihte onaylanabileceğini söylemişti.

AŞIDAN DA DOĞAL BAĞIŞIKLIKTAN DA KAÇIYOR

Omicron varyantının hızlı yayılması sonrası inceleme yapan bilim insanları BA.4 ve BA.5 alt varyantların hem aşı hem de doğal yoldan sağlanan bağışıklıktan kaçabildiğini keşfetti.

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'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten İngiliz Profesör Tim Spector, son dönemin yaygın iki belirtisi olan yorgunluk ve boğaz ağrısı şikayeti olan kişilerin acilen test yaptırması gerektiğini belirterek, "İnsanlar geçmişte bir enfeksiyon geçirmiş ve aşıları tam olsa bile, virüse yakalanabiliyor. Bu nedenle herkes pandemi kurallarına uymaya devam etmeli" dedi.

DSÖ: SALGIN SONA ERMEDİ

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Temmuz ayında yaptığı açıklamada, koronavirüsün iki buçuk yılın ardından hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği bildirmişti.

Omciron'un alt varyantlarının hızlı bir şekilde yayıldığına dikkat çeken DSÖ, 'Koronavirüs salgını hiç bir yerde bitmedi' diyerek insanları bu konuda daha dikkatli olmaya çağırmıştı.

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#Biontech#Pfizer#Omicron Aşısı

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