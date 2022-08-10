Arkadaşının verdiği ilaç sonu oldu… O hep 16 yaşında kalacak!

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Geçen yıl, DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) her Amerikalıyı öldürmeye yetecek yaklaşık yedi ton fentanil ele geçirdi. Ele geçirilen on haptan dördü öldürücü miktarlarda fentanil içeriyordu.

'BİR HAP ÖLDÜREBİLİR'

Ajansın genel merkezinde, koridorda 'Fentanyl Yüzleri' başlıklı bir fotoğraf koleksiyonu asılı. Koleksiyon yakın zamanda hayatlarını fentanile kaptıran düzinelerce insanın portresini içeriyor. Bir tanesinde 'Makayla' yazıyor. Sonsuza kadar 16.'

Bir kredi şirketinde avukat yardımcısı olarak çalışan 41 yaşındaki annesi Shannon Doyle, bir onur öğrencisi ve bir amigo olan Makayla'nın resim yapmayı, Maize ve Malenkai adındanki iki köpeğine sarılıp uyumayı sevdiğini ve hukuk okumak için üniversiteye gitmeyi planladığını söyledi.

Ama Makayla bunların hiçbirini yapamayacak. Çünkü o hep 16 yaşında kalacak… Makayla başarılı bir öğrenciydi... Bozulmamış halde duran odası madalyalarla dolu

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ARKADAŞININ VERDİĞİ HAP SONU OLDU!

ABD'nin Virginia eyaletinde bir lise öğrencisi olan Makayla Cox, arkadaşının ağrı ve kaygıyı tedavi etmek için temin ettiği ilaçları aldığını düşünüyordu.

Oysa on altıncı doğum gününden iki hafta sonra aldığı hap, eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir opioid olan fentanildi. Onu neredeyse anında öldürdü.

Annesi Shannon ertesi sabah Makayla'nın odasına girdiğinde, onu kısmen doğrulmuş, yatak başlığına tünemiş, burnundan ve ağzından turuncu bir sıvı akar halde buldu.

“Katılaşmıştı” diyor Shannon AFP'ye verdiği demeçte. “Onu salladım, adını haykırdım, 911'i aradım. Komşularım gelip kalp masajı yaptılar ama çok geçti. Ondan sonrasını pek hatırlamıyorum.” Annesi, ölen kızının adını hep bedeninde taşıyacak

KAYGI BOZUKLUĞU YAŞIYORDU

Makayla, anne ve babasının boşandıktan sonra kaygıyla savaşmıştı, ancak pandemi sırasında işler daha da kötüleşti.

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Geçen yaz bir su parkında işe başladı ve burada kendisini sahte reçeteli ilaçlarla tanıştıran bir arkadaşıyla tanıştı.

Makayla'nın yatağında bulunan mavi hapların yüzde 100 fentanil olduğu ortaya çıktı. Polis soruşturmayı sürdürüyor, ancak şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadı.

AMERİKA’DAKİ KRİZ GİDEREK BÜYÜYOR

Amerika'nın opioid krizi, geçen yıl 80 binden fazla insanın aşırı dozda opioidden ölmesiyle ve çoğu fentanil gibi yasadışı sentetikler nedeniyle feci boyutlara ulaştı. Bu, on yıl önceki sayının yedi katından fazla.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) operasyon şefi Ray Donovan, “Bu, gördüğümüz en tehlikeli salgın” dedi. “Fentanil diğer herhangi bir yasadışı uyuşturucu gibi değil, o kadar anında ölümcül oluyor.”

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Ve özellikle sosyal medya aracılığıyla sahte reçeteli ilaçlar alan gençler arasında ölümler hızla artıyor. Onlar tarafından bilinmeyense bu hapların ölümcül fentanil ile karıştırıldığı ya da daha kötüsü sadece fentanilden yapılmış olduğu. ABD'li aileler büyüyen bu krizden dolayı son derece tedirgin

EROİN KADAR TEHLİKELİ

Bir fincan eroin, bir çay kaşığı fentanile eşdeğerdir ve bir gramdan azı yaşamla ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir.

Bir uzman AFP'ye verdiği demeçte “Birinin nefes almasını engelleyebilecek bir zehir olmak için çok küçük miktarlar yeterli olabilir.” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasadışı fentanilin çoğu, Çin'den gönderilen kimyasallardan gizli laboratuvarlarda Meksika uyuşturucu kartelleri tarafından üretilmektedir.