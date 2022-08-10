Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Çin'e soğuk duş... Gözdağı vermek istedi deşifre oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Tayvan#Dünya
Çine soğuk duş... Gözdağı vermek istedi deşifre oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 15:25

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. Binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Çin-Tayvan ihtilafında gerilim zirve yapmış durumda. Ancak gelen son haber Çin'in canını sıkacak cinsten. Zira Pekin'in gözdağı için attığı adım sır gibi sakladığı bilgilerin deşifre olmasına neden oldu. İşte tansiyonun zirve yaptığı bölgeden son gelişmeler...

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ülkedeki savaş son sürat devam ediyor.

Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor. Dünya diken üzerinde bölgedeki son gelişmeleri izliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle başlayan krizde flaş bir gelişme yaşandı.

Çine soğuk duş... Gözdağı vermek istedi deşifre oldu

TATBİKATLAR SONA ERDİ AMA...

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Tayvan Boğazı'ndaki durumun yakından izleneceği ve muharebeye hazırlık tatbikatlarının düzenli olarak devam edeceği söylendi.

Haberin Devamı

Çine soğuk duş... Gözdağı vermek istedi deşifre oldu

TATBİKATLAR SAYESİNDE DEŞİFRE OLDULAR

Asian Affairs Magazine editörü, Tayvan etrafındaki tatbikatların Amerikan ve Japon casus uyduları aracılığıyla yakından izlendiğini belirtti.

haberde 'tatbikatlar ne kadar uzun süre devam ederse, casusların o kadar fazla bilgi elde edebileceğini' bilgisine yer verildi.

Bu haber kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaparken Çin'in Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyurması iddiayı güçlendirdi.

Çine soğuk duş... Gözdağı vermek istedi deşifre oldu

PELOSİ'NİN ZİYARETİ TANSİYONU ARTITMIŞTI

Pelosi geçtiğimiz günlerde Çin'in tüm uyarılarına rağmen adaya gitmişti.

24 saatten kısa süren ziyaret sonrası Çin'den sert açıklamalar ve ada çevresinde tatbikat kararı gelmişti.

Pelosi, 1989 yılında meydana gelen Tiananmen olaylarından 2 yıl sonra Pekin’e yaptığı ziyarette Tiananmen Meydanı’na giderek, 'Çin’de demokrasi için ölenlerin anısına' yazılı siyah bir pankart açmıştı.

Haberin Devamı

Çine soğuk duş... Gözdağı vermek istedi deşifre oldu

Çinli güvenlik güçlerinin müdahalesiyle pankart kapatılmış, Pelosi ve beraberindekiler meydandan uzaklaştırılmıştı.

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve Çin yönetimi ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. 

Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

Çine soğuk duş... Gözdağı vermek istedi deşifre oldu

ABD, Tayvan politikasında hassas bir denge üzerinde yürüyor. Bir yandan, sadece Çin hükümetini tanıyan ve diplomatik ilişkilerini Taipei yerine Pekin ile kuran "Tek Çin" politikasına uyuyor.

Haberin Devamı

Öte yandan ada ile Tayvan'ın kendini savunması için silah satmayı da içeren gayri resmi bir ilişki sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Tayvan#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs