Çin'e soğuk duş... Gözdağı vermek istedi deşifre oldu!

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ülkedeki savaş son sürat devam ediyor.

Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor. Dünya diken üzerinde bölgedeki son gelişmeleri izliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle başlayan krizde flaş bir gelişme yaşandı.

TATBİKATLAR SONA ERDİ AMA...

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Tayvan Boğazı'ndaki durumun yakından izleneceği ve muharebeye hazırlık tatbikatlarının düzenli olarak devam edeceği söylendi.

Haberin Devamı

TATBİKATLAR SAYESİNDE DEŞİFRE OLDULAR

Asian Affairs Magazine editörü, Tayvan etrafındaki tatbikatların Amerikan ve Japon casus uyduları aracılığıyla yakından izlendiğini belirtti.

haberde 'tatbikatlar ne kadar uzun süre devam ederse, casusların o kadar fazla bilgi elde edebileceğini' bilgisine yer verildi.

Bu haber kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaparken Çin'in Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyurması iddiayı güçlendirdi.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ TANSİYONU ARTITMIŞTI

Pelosi geçtiğimiz günlerde Çin'in tüm uyarılarına rağmen adaya gitmişti.

24 saatten kısa süren ziyaret sonrası Çin'den sert açıklamalar ve ada çevresinde tatbikat kararı gelmişti.

Pelosi, 1989 yılında meydana gelen Tiananmen olaylarından 2 yıl sonra Pekin’e yaptığı ziyarette Tiananmen Meydanı’na giderek, 'Çin’de demokrasi için ölenlerin anısına' yazılı siyah bir pankart açmıştı.

Haberin Devamı

Çinli güvenlik güçlerinin müdahalesiyle pankart kapatılmış, Pelosi ve beraberindekiler meydandan uzaklaştırılmıştı.

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve Çin yönetimi ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor.

Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

ABD, Tayvan politikasında hassas bir denge üzerinde yürüyor. Bir yandan, sadece Çin hükümetini tanıyan ve diplomatik ilişkilerini Taipei yerine Pekin ile kuran "Tek Çin" politikasına uyuyor.

Haberin Devamı

Öte yandan ada ile Tayvan'ın kendini savunması için silah satmayı da içeren gayri resmi bir ilişki sürdürüyor.