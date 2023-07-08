Binbir surat Prigojin! Rusya görüntüleri yayınladı: Yabancı ülkelere böyle sızmış...

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Rus hükümeti paralı asker grubu Wagner ile Rusya'nın askeri kanadına karşı 'isyan' çağrısında bulunan ancak başarısız olan Yevgeny Prigojin'in izlerini silmeye çalışıyor.

EVİNE YAPILAN BASKINDA PERUKLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Wagner destekçisi medya kuruluşları bir bir kapatılırken, Prigojin'in lüks malikanesine yapılan baskının görüntüleri de geçtiğimiz günlerde medya kuruluşları ile paylaşıldı.

Özel yüzme havuzu, helikopter pisti, sauna, spor salonu ve tıbbi muayenehane gibi özel bölümleri olan ultra lüks eve yapılan baskında en çok dikkat çeken detaylardan biri bir dolabın içinde yer alan farklı renk ve şekillerdeki peruklar olmuştu.



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Rusya ve dünya gündeminde dikkat çeken baskının üzerinden bir kaç gün geçmeden, Yevgeny Prigojin'in evinde bulunan peruklarla ve gözlüklerle kılık değiştirmiş olarak göründüğü bir dizi fotoğraf yayınlandı.

Önce Kremlin yanlısı bir Telegram kanalında paylaşılan görüntüler daha sonra Rus Devlet televizyonu Rossiya-1 Tv kanalında yayınlandı.



Rus medyasında yer alan bilgilere göre Prigojin Sudan'da Savunma Bakanlığı görevlisi gibi giyinmiş olarak görülüyor, Abu Dabi'de bir diplomat, Bingazi'de kıdemli bir teğmen, Trablus'ta bir albay, Suriye'de de bir tüccar ve bir komutan olarak görülüyor.

GÖRÜNTÜLER TUTARLI

Bağımsız haber kuruluşu ASTRA, 62 yaşındaki Prigojin'in kostümlerini yurtdışındaki paralı asker işleri için kullandığına dikkat ederken, Batı medyası Rusya'nın yayınladığı görüntülerin Prigojin'i itibarsızlaştırma çabasının bir parçası olduğunu öne sürdü.



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Sosyal medyada görüntüler üstünde oynanamış olabileceği öne sürülse de İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Prigojin'in alnındaki kırışıklıklar ve kaş çatma çizgileri gibi detaylar fotoğrafları ile tutarlı.

Görüntülerdeki bir kaç peruğun da Prigojin'in evine yapılan baskındakilerle uyuştuğu görülüyor.



Rusya'nın askeri kanadına başlattığı isyandan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun devreye girmesi ile vazgeçen Prigojin’nin nerede olduğu sorusu günlerdir dünya gündeminden düşmüyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Wagner’in bir Rus şirketi olduğunu, liderinin nerede olduğu sorusunun kendisine sorulmaması gerektiğini belirterek, “Bu bir Rus şirketi. Dolayısıyla bu soru kesinlikle benim için değil. Bildiğim kadarıyla Wagner askerleri kamplarında. Prigojin'e gelince, o St. Petersburg'da. Belki Moskova'ya gitmiştir ama Belarus topraklarında değil” dedi.