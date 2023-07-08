×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Binbir surat Prigojin! Rusya görüntüleri yayınladı: Yabancı ülkelere böyle sızmış...

Güncelleme Tarihi:

#Yevgeny Prigojin#Rusya#Baskın
Binbir surat Prigojin Rusya görüntüleri yayınladı: Yabancı ülkelere böyle sızmış...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 17:04

Geçtiğimiz haftalarda başlattığı isyanın ardından kayıplara karışan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in evine yapılan baskının görüntüleri sonrası, şimdide kılık değiştirmiş fotoğrafları medyaya yansıdı.

Haberin Devamı

Rus hükümeti paralı asker grubu Wagner ile Rusya'nın askeri kanadına karşı 'isyan' çağrısında bulunan ancak başarısız olan Yevgeny Prigojin'in izlerini silmeye çalışıyor.

EVİNE YAPILAN BASKINDA PERUKLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Wagner destekçisi medya kuruluşları bir bir kapatılırken, Prigojin'in lüks malikanesine yapılan baskının görüntüleri de geçtiğimiz günlerde medya kuruluşları ile paylaşıldı.

Özel yüzme havuzu, helikopter pisti, sauna, spor salonu ve tıbbi muayenehane gibi özel bölümleri olan ultra lüks eve yapılan baskında en çok dikkat çeken detaylardan biri bir dolabın içinde yer alan farklı renk ve şekillerdeki peruklar olmuştu.

Binbir surat Prigojin Rusya görüntüleri yayınladı: Yabancı ülkelere böyle sızmış...

BİNBİR SURAT PRİGOJİN

Haberin Devamı

Rusya ve dünya gündeminde dikkat çeken baskının üzerinden bir kaç gün geçmeden, Yevgeny Prigojin'in evinde bulunan peruklarla ve gözlüklerle kılık değiştirmiş olarak göründüğü bir dizi fotoğraf yayınlandı.

Önce Kremlin yanlısı bir Telegram kanalında paylaşılan görüntüler daha sonra Rus Devlet televizyonu Rossiya-1 Tv kanalında yayınlandı.

Binbir surat Prigojin Rusya görüntüleri yayınladı: Yabancı ülkelere böyle sızmış...

Rus medyasında yer alan bilgilere göre Prigojin Sudan'da Savunma Bakanlığı görevlisi gibi giyinmiş olarak görülüyor, Abu Dabi'de bir diplomat, Bingazi'de kıdemli bir teğmen, Trablus'ta bir albay, Suriye'de de bir tüccar ve bir komutan olarak görülüyor.

GÖRÜNTÜLER TUTARLI

Bağımsız haber kuruluşu ASTRA, 62 yaşındaki Prigojin'in kostümlerini yurtdışındaki paralı asker işleri için kullandığına dikkat ederken, Batı medyası Rusya'nın yayınladığı görüntülerin Prigojin'i itibarsızlaştırma çabasının bir parçası olduğunu öne sürdü.

Binbir surat Prigojin Rusya görüntüleri yayınladı: Yabancı ülkelere böyle sızmış...

Sosyal medyada görüntüler üstünde oynanamış olabileceği öne sürülse de İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Prigojin'in alnındaki kırışıklıklar ve kaş çatma çizgileri gibi detaylar fotoğrafları ile tutarlı.

Haberin Devamı

Görüntülerdeki bir kaç peruğun da Prigojin'in evine yapılan baskındakilerle uyuştuğu görülüyor.

Binbir surat Prigojin Rusya görüntüleri yayınladı: Yabancı ülkelere böyle sızmış...

HALA PUTİN'İN BURNUNUN DİBİNDE

Rusya'nın askeri kanadına başlattığı isyandan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun devreye girmesi ile vazgeçen Prigojin’nin nerede olduğu sorusu günlerdir dünya gündeminden düşmüyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Wagner’in bir Rus şirketi olduğunu, liderinin nerede olduğu sorusunun kendisine sorulmaması gerektiğini belirterek, “Bu bir Rus şirketi. Dolayısıyla bu soru kesinlikle benim için değil. Bildiğim kadarıyla Wagner askerleri kamplarında. Prigojin'e gelince, o St. Petersburg'da. Belki Moskova'ya gitmiştir ama Belarus topraklarında değil” dedi.

Gözden Kaçmasınİsveçte bir skandal başvuru daha Vilnius zirvesi öncesi Kur-an-ı Kerim yakmak istediİsveç'te bir skandal başvuru daha! Vilnius zirvesi öncesi Kur-an-ı Kerim yakmak istediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yevgeny Prigojin#Rusya#Baskın

BAKMADAN GEÇME!

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

#Sağlık
Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

Adeta cennet: Ege ve Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen koyları | 4 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975te ne yaşandı

Irmakta bulunan kadın bedeninin gizemi yarım yüzyıl sonra aydınlatıldı, geriye cevapsız sorular kaldı: 1975'te ne yaşandı?

#Kanada