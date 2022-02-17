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Bill Gates’ten Pakistan’a ilk ziyaret

#Bill Gates#Pakistan# Imran Khan
Bill Gates’ten Pakistan’a ilk ziyaret

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, ilk kez geldiği Pakistan’da Başbakan Imran Khan ile görüştü.

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Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, ilk kez Pakistan’a geldi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gates'in Pakistan'a ilk ziyaretinde Başbakan Imran Khan ile bir araya geldiği belirtildi.

Başkent İslamabad’a gelen ve Polio Programı (çocuk felci) hakkında bilgi alan Gates, Pakistan'ın çocuk felciyle mücadelesinden bahsederken bu kapsamda çalışan insanların azmi ve ebeveynlerin işbirliği sayesinde ülkede 1 yıldır çocuk felcinin bulunmadığını belirtti.

Ziyarete Başbakan'ın Sağlıktan Sorumlu Özel Asistanı Dr. Faysal Sultan da eşlik etti.

Bill Gates’ten Pakistan’a ilk ziyaret

COVİD-19 SALGINI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Gates ayrıca, Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi'ni (NCOC) ziyaret ederek, Federal Planlama Bakanı Asad Umar ve diğer üst düzey sağlık yetkilileriyle de bir araya geldi.

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Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, Gates ve heyetinin NCOC'nin rolü ve metodolojisi, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana elde edilen başarılar, ülkedeki son salgın durumu ve çeşitli protokoller hakkında bilgilendirildiği sabah oturumuna katıldığı ifade edildi.

Gates, Pakistan'ın salgına karşı mücadelesini tebrik etti.

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