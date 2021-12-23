Bill Gates’ten Omikron yorumu: Gelecek birkaç ay zorlu geçebilir

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Omikron’un tarihte bilinen virüslerden çok daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Gates, bu türün çok yakında tüm ülkelerde görüleceğini belirtti. “En büyük bilinmez Omikron’un insanları ne kadar hasta edebildiği” diyen Gates, “Hakkında daha fazla şey öğrenene kadar, bu konuyu daha fazla ciddiye almalıyız” ifadelerini kullandı.

Microsoft’un kurucusu, maske takmak, aşılanmak ve kapalı alanlardaki kalabalık organizasyonlardan kaçınmak gibi adımların atılması durumunda pandeminin 2022’de sona erebileceğini düşündüğünü söyledi.