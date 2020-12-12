Bilim Kurulu onayladı

Bağımsız uzmanlardan oluşan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, yaptığı oylamada 4’e karşı 17 oyla Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımı için FDA’ya yetki verdi. Danışma kurulunun onayının ardından FDA’nın aşı konusundaki resmi teyit prosedürünü birkaç gün içinde tamamlayıp eyaletlere aşı dağıtımına başlaması bekleniyor. Bu ay sonuna kadar ilk parti olarak 6.4 milyon doz aşının dağıtılması planlanıyor.

‘KARANLIKTA PARLAK BİR IŞIK’

ABD’nin seçilen yeni Başkanı Joe Biden, aşının acil kullanımına danışma kurulu onayını “karanlık bir zamanda parlak bir ışık” olarak tanımladı. Aşıların eyaletlerin nüfus oranı ve vaka sayısına göre dağıtılması planlanıyor. Buna göre eyaletler içinde en fazla nüfusa ve 1.5 milyona yaklaşan vaka sayısına sahip California’ya 327 bin doz, yine nüfus ve vaka sayısında ikinci büyük eyalet olan Teksas’a 224 bin doz ve salgının ilk dalgasında merkezi konumunda olan New York’a 170 bin doz aşı gönderilecek. Aşılar, her birinde 5 bin doz bulunan kuru buz paketleri içinde bulunacak ve eksi 70 derecedeki özel soğuk depolarda 6 ay kadar muhafaza edilebilecek.

ONAY BASKISI İDDİASI

Öte yandan Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows’un, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Stephen Hahn’ı dün arayarak COVID-19 aşısının gün sonuna kadar onaylanmaması halinde istifa etmesini istediği iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan Hahn’a “Şu lanet olası aşıları artık onayla. Oyunu bırakıp, hayat kurtarmaya başla” diye seslenmiş, sürecin “büyük ve yaşlı bir kaplumbağa” gibi yavaş ilerlediğini söylemişti.

ÖLÜ SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

ABD’de korona salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artarak 296 bin 885’e yükseldi. ABD’de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 238 bin 332 artışla 15 milyon 833 bin 752’ye ulaştı.