Biden’ın basın yemeğinde Gazze protestosu

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Davetin gerçekleştiği Washington Hilton Oteli’nin önünde toplanan protestocular Gazze’de hayatını kaybeden gazetecileri anmak için kan lekeli basın yelekleri sergiledi, “Medya her yalan söylediğinde Gazze’de bir gazetici ölüyor” sloganları attı. Yemekte konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’dan bu ülkede tutuklu gazetecileri serbest bırakmasını isterken bina dışındaki protestolara rağmen Gazze’deki savaşa hiç değinmemesi dikkat çekti. 7 Ekim’de başlayan savaşta 100’den fazla gazeteci hayatını kaybetti. Bu arada ABD Senatosu’ndaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont Senatörü Sanders, konuk olduğu TV programında, Netanyahu’nun Gazze’de etnik temizlik yaptığını belirterek, “Amerikan halkının çoğu Netanyahu’nun savaş makinesinden iğreniyor ve ABD’nin buna destek olmasına karşı çıkıyor” dedi.