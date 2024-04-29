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Biden’ın basın yemeğinde Gazze protestosu

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#Biden#Gazze#Protesto
Biden’ın basın yemeğinde Gazze protestosu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

Üniversitelerde gerçekleşen Gazze protestolarının gündem olduğu ABD’de 103 yıldır düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği’ne de protestolar damga vurdu.

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Davetin gerçekleştiği Washington Hilton Oteli’nin önünde toplanan protestocular Gazze’de hayatını kaybeden gazetecileri anmak için kan lekeli basın yelekleri sergiledi, “Medya her yalan söylediğinde Gazze’de bir gazetici ölüyor” sloganları attı. Yemekte konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’dan bu ülkede tutuklu gazetecileri serbest bırakmasını isterken bina dışındaki protestolara rağmen Gazze’deki savaşa hiç değinmemesi dikkat çekti. 7 Ekim’de başlayan savaşta 100’den fazla gazeteci hayatını kaybetti. Bu arada ABD Senatosu’ndaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont Senatörü Sanders, konuk olduğu TV programında, Netanyahu’nun Gazze’de etnik temizlik yaptığını belirterek, “Amerikan halkının çoğu Netanyahu’nun savaş makinesinden iğreniyor ve ABD’nin buna destek olmasına karşı çıkıyor” dedi.

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#Biden#Gazze#Protesto

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