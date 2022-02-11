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Biden'ın annesi kraliçe nefreti yüzünden yerde yatmış

#Joe Biden#Biden'ın Annesi#Kraliçe Elizabeth
Bidenın annesi kraliçe nefreti yüzünden yerde yatmış

ABD Başkanı Joe Biden’nın annesi hakkında ortaya atılan bir iddia büyük şaşkınlık yarattı. Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde anlattığı bir anısına göre annesi İngiltere'den ve Kraliçe'den o kadar çok nefret ediyormuş ki bu sebepten bir gece yatakta yatmak yerine yerde yatmayı tercih etmiş...

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Veep adındaki dizisiyle dünya televizyonlarında fırtınalar estiren yazar ver senarist Georgia Pritchett, otobiyografisine koyduğu bir Joe Biden anısıyla gündemde. Üstelik anı biden'a değil ABD Başkanı'nın annesine ait...

Pritchett, hayali bir ABD Başkan Yardımcısı'nı anlatan dizinin senaryo yazarlığını yaptığı dönemde Beyaz Saray'a giderek dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'la özel bir görüşme yapmış ve yazdığı dizi için araştırmalarda bulunmuştu.

Kendisi de İngiliz olan Georgia Pritchett, kaleme aldığı otobiyografisinde Biden'dan ve onun bu sohbet esnasında verdiği aile sırrından bahsedince bir anda gündeme geldi. Aslında bir yıldan fazladır satışta olan kitaptaki bu bölümleri eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın basın sözcüsü  Alastair Campbell gündeme getirdi.

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Bidenın annesi kraliçe nefreti yüzünden yerde yatmış

Kitapta yazdığına göre, Joe Biden söyleşi sırasında annesi ile ilgili oldukça ilginç bir anısını paylaştı. Asıl adı Catherine Finnegan olan ancak Jean ismiyle tanınan anne Biden'ın İngilte nefreti de böylece ortaya çıktı.

İrlanda kökenli olduğunu saklamayan ve kökleriyle bağı oldukça sağlam olan Joe Biden'a göre annesinin çok büyük bir İngiltere nefreti vardı. Hatta bu nefret Kraliçe Elizabeth'e de yansımıştı. Biden'ın annesi bu nefretini dile getirdiği şiirler yazmış ve bunlardan birinde 'Tanrı İngilizler'i öfkesiyle vurmalı ve başımızdan aşağı kan yağdırmalı' demişti.

Biden'ın anlattığı bir anıya göre ise bir İngiltere ziyaretleri sırasında otelde kalan annesi otel odasındaki yatakta yatmayı reddetmiş ve geceyi yerde uyuyarak geçirmişti. Bu ilginç davranışın sebebi ise Kraliçe Elizabeth'in bir zamanlar o otelde kalmış olması ve anne Biden'ın kraliçenin yattığı yatakta uyumaktansa yerde yatmış olmayı tercih etmesiydi.

Bidenın annesi kraliçe nefreti yüzünden yerde yatmış

Anısını "O kadar nefret doluydu ki tüm gece yerde yattı." diye anlatan Biden başkanlığa aday gösterildiğinde kendisine yaklaşan ve demeç vermesini isteyen bir BBC muhabirine de gülümseyerek "BBC mi? Ben İrlandalıyım." diye cevap vermişti.

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Biden'ın annesi 2010 yılında, 92 yaşında hayatını kaybetti. 2002 yılında eşini kaybeden anne Biden oğluyla birlikte yaşıyordu ve anlatılanlara göre Joe Biden üzerindeki etkisi büyüktü.

Katolik inancına sahip ailede büyüyen Biden, annesinin kendilerine sürekli olarak güç, servet ve mevki ile büyülenmemelerini salık verdiğini söylüyor.

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