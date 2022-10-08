Biden'ın açıklaması ortalığı karıştırdı! Macron ve Sanna Marin'den tepki

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in üstü kapalı yaptığı nükleer tehditlere rağmen Beyaz Saray Moskova'nın nükleer bir saldırı hazırlığında olduğuna dair bir işaret görmediklerini belirtiyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın dün yaptığı bir açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü.

İLK KEZ DOĞRUDAN TEHDİT ALTINDAYIZ

Dün New York'ta düzenlenen Demokrat Parti'nin bağış toplama gecesinde konuşan "Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silah kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit altındayız" dedi ve "büyük savaş, mahşer" anlamlarına gelen "Armageddon" ifadesini kullanarak "Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimali ile karşı karşıya kalmamıştık" dedi.

Armageddon ya da Melhâme-i Kübrâ, dini kaynaklarda Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.

Putin'in taktik nükleer silah, biyolojik ya da kimyasal silah kullanmaktan bahsederken "şaka yapmadığını" çünkü ordusunun "dikkat çekici bir şekilde düşük performans" gösterdiğini belirten Biden, "Taktik bir nükleer silahı kullanma ve bunu savaşla sonuçlandırmama yeteneği diye bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi. Biden, Putin'e karşı bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını da ekledi.



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Biden'ın 'Armageddon' çıkışı tüm dünyada soğuk duş etkisi yarattı. Bugün The Telegraph gazetesinde yer alan haberde Biden'ın yaptığı açıklama 'senaryo dışı' olarak nitelendirdi ve "Armageddon çıkışı Biden'ın dikkatle hazırlanmış Beyaz Saray ve Pentagon metinlerini aşan açıklamalar yapmasının son örneği." denildi.

MACRON VE SANNA MARİN'DEN TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Biden'ın nükleer uyarısına cevap veren ilk dünya liderleri oldu. Fransız lider “Bu tür konularda yorum yaparken sağduyulu konuşmalıyız” diyerek ABD Başkanını uyardı.

Tepki gösteren bir başka lider, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Biden'a tepki göstererek "Bu çatışmadan çıkmanın yolu Rusya'nın Ukrayna'dan çıkmasıdır. Çatışmadan kurtulmanın yolu budur.” dedi.



BEYAZ SARAY GÜVENCE VERMEYE ÇALIŞTI ANCAK TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

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“Armageddon” açıklaması bir ABD başkanı tarafından on yıllardır yapılan en sert uyarıydı. Biden söz konusu uyarıyı yaptığında Rupert Murdoch'un oğlu James Murdoch'un New York'taki evinde küçük bir bağışçı grubuyla konuşuyordu. Açıklamalar televizyonda yayınlanmadı. Biden uyarısını hazırlanan bir metinden veya prompterdan okumadı.

ABD'li yetkililer Biden'ın yorumlarını harekete geçiren yeni bir istihbarat olmadığına dair güvence vermeye çalıştı ancak konuya ilişkin tartışmalar devam ediyor.



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre konuya ilişkin açıklamasında "Stratejik nükleer duruşumu düzenlemek için bir neden yok. Rusya'nın yakın zamanda nükleer silah kullanacağına ilişkin de bir emare yok. Gerginliği azaltmak Putin'in elinde." dedi.