Son dakika... Rus haber ajansı duyurdu: Kırım'daki kritik köprüde patlama ve yangın!

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Rusya'nın RIA devlet haber ajansının bildirdiğine göre, bu sabah erken saatlerde Kırım'daki Kerç köprüsünde bir yakıt tankı yanarken, Ukrayna medyası da köprüde bir patlama olduğunu bildirdi.

Yerel yetkililere dayandırılan haberlerde "Ön bilgilere göre, Kırım köprüsünün bölümlerinden birinde bir yakıt tankı yanıyor" denirken nakliye kemerlerinde hasar olmadığı bildirildi.

Köprüde trafik durduruldu.

Ukrayna medyası, köprüde sabah saat 06.00 sıralarında bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

KERÇ KÖPRÜSÜNÜN ÖNEMİ

Kerç Boğazı'na kurulan 'Kırım Köprüsü'nün yapımı Rusya'ya milyarlarca dolara mal oldu ve Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan köprü Moskova açısından stratejik öneme sahip. Köprü 19 km uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun köprüsü olarak biliniyor.

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Rusya tarafından inşa edilen karayolu ve demiryolu köprüsü. İnşaatına Mayıs 2015'te başlandı ve Mayıs 2018'de otoyol bölümü açıldı. Açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi.