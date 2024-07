‘Biden’ı tehdit ettiler’ iddiası: Zoraki veda

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden, ikinci dönem başkanlık için adaylığını Nisan 2023’te duyurmuştu. 15 ay boyunca her eleştiriye, her saldırıya ve her çağrıya rağmen ısrarla Donald Trump’ı mağlup edecek en uygun adayın kendisi olduğunu iddia eden Biden, adaylıktan çekilmeden saatler öncesine kadar hâlâ yarışta kalacağını savunuyordu.

Demokrat Parti ön seçimleri boyunca medyanın, Demokrat siyasetçilerin ve bağışçıların tüm desteğini arkasına alan Biden’ın 27 Haziran’da çıktığı ilk televizyon düellosu sonrasında 25 gün içinde adaylıktan el çektirilmesi, şimdiden Amerikan tarihine geçmiş bulunuyor

SİYASİ SUİKAST

Hürriyet’in de geçtiğimiz hafta irdelediği Başkan Joe Biden’a yönelik medya üzerinden “bırak” çağrıları ve başkana yakın müttefiklerinin ağzından yazılan “isimsiz kaynaklı” haberler, 82 yaşındaki adayın sonunu getiren siyasi hamleler olmuştu. New York Post’ta yayınlanan yeni bir haberde, Demokrat Parti’nin en üst kademelerindeki yetkililerin Biden’ı adaylıktan çekilmeye zorladığı ve çekilmemesi halinde zorla başkanlık görevinden almakla tehdit ettiği iddia edildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da Joe Biden’a desteğini çektiği iddia edilmişti.

AĞIR TOPLARIN BASKISI

Son haftalarda ayyuka çıkan haberlerde Eski Başkan Barack Obama, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi gibi isimlerin Biden’a özelden çok sert baskı yaptığı öne sürülmüştü. X üzerinden pazar günü yayımladığı “çekilme” mektubunda “yeniden seçilme niyetim olmasına rağmen” şerhi düşen Biden’ın bu kararı istemeyerek aldığı konuşuluyor.

BIDEN: DOĞRU KARAR BUYDU

17 Temmuz’da COVID-19 hastalığına yakalandığı duyurulan ve o günden bu yana kamuoyunda görülmeyen Biden, Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris’in pazartesi günü Delaware’deki seçim kampanyası ofisini ziyaret ettiği sırada telefonla bazı açıklamalarda bulundu. “Dünkü haberi duymanın sizin için şaşırtıcı ve zor olduğunu biliyorum. Fakat yapılması gereken doğru şey buydu” diyen Biden, hiçbir yere gitmeyeceğini ve başkanlığının geri kalan 6 ayında Gazze’de barış sağlamak dahil ajandasındaki maddeleri tamamlayacağını savundu.

BEYAZ SARAY’A DÖNDÜ

Günlerdir Delaware’deki konutundan çıkmayan ve 51 yıllık siyasi hayatını sonlandırdığını sosyal medya üzerinden bir mektup-la duyuran Biden, nihayet Beyaz Saray’a döndü. Biden, son olarak 15 Temmuz’da Beyaz Saray’daydı ve o zamandan bu yana görevini uzaktan gerçekleştirmişti.

KAMALA YETERLİ DELEGEYİ BULDU

ABD Başkanı Joe Biden’ın pazar günü adaylıktan çekilmesi sonrası başkanlığa adaylığını koyan Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in pazartesi gecesi itibarıyla Demokrat Parti Kongresi’nde kendisini resmen başkan adayı yapacak delege sayısını topladığı belirtildi. Associated Press ve CNN’in hesaplamalarına göre Harris, 24 saatlik sürede gerekli sayı olan en az bin 976 delege tarafından desteklendi.

Şu anki hesaplamalara göre 59 yaşındaki başkan adayının en az 2 bin 668 delegeye sahip olduğu görülüyor. Başkan Biden, ön seçim sürecinde 14 milyon oy alarak toplam 3 bin 949 delegenin 3 bin 904’ünü kazanmıştı. Harris’in adaylığı demokratik sürece tabi olmasa da Biden’ın adaylıktan çekildikten hemen sonra delegelerden Harris’e destek istemesiyle birlikte eyaletler birbiri ardına başkan yardımcısına desteğini duyurmuştu. Harris, “Başkan Biden’a ve Demokrat Parti’de bana güvenen herkese minnettarım ve davamızı doğrudan Amerikan halkına götürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Harris’in yeterli delege desteğine ulaşmasına rağmen 19-22 Ağustos arasında yapılacak kongrede delegelerin istedikleri kişiye oy verme hakkı da bulunuyor.