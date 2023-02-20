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Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret... Peş peşe flaş açıklamalar

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#Ukrayna Savaşı#Biden#ABD
Son dakika: ABD Başkanı Bidendan Ukraynaya sürpriz ziyaret... Peş peşe flaş açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 13:04

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın yaklaşık bir yıl önce işgalinden bu yana Ukrayna'ya ilk ziyareti gerçekleştirmek üzere ülkenin başkenti Kiev'e geldi. Kritik ziyaretin ardından Biden ve Zelenski'den peş peşe flaş açıklamalar geldi.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat 2022'den beri Ukrayna'da

Rusya'nın saldırısı ile başlayan savaş son sürat devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz bir hamle geldi.

BBC'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Biden, Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulundu.

Biden Mariinsky Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi 

Son dakika: ABD Başkanı Bidendan Ukraynaya sürpriz ziyaret... Peş peşe flaş açıklamalar

Zelenski Biden ile fotoğrafını 'Kiev'e hoş geldiniz! Ziyaretiniz tüm Ukraynalılar için son derece önemli bir desteğin işaretidir' notu ile paylaştı.

ZEKENSKI VE BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

Zelenski zirvede uzun menzilli silahların gündeme geldiğini belirtti. Biden ise Kiev'de Ukrayna'ya yapılacak yeni yardım paketini açıkladı.

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Yeni yardım paketinin 500 milyon dolar değerinde olduğunun altını çizen Biden söz konusu pakette HIMARS mühimmatı olduğunu söyledi.

DETAYLAR YARIN AÇIKLANACAK

ABD Başkanı yeni pakete dair detayların salı günü açıklanacağını belirtti. Biden ayrıca Ukrayna hükümetine hemen kullanabileceği milyarlarca dolar bütçe desteği sağlanacağını duyurdu 

Son dakika: ABD Başkanı Bidendan Ukraynaya sürpriz ziyaret... Peş peşe flaş açıklamalar

Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırı planında 'apaçık hatalı' olduğunu söyleyen Biden şu ifadeleri kullandı;

'Birbirimize bağlı kalmayacağımıza güveniyordu. Bizden daha uzun süre dayanabileceğini düşündü. Şu anda bunu düşündüğünü sanmıyorum'

Seyahat programında Polonya'ya gideceği paylaşılan Biden'ın Kiev'e plansız ziyareti dikkat çekti. 

BBC Biden'ın ziyareti için 'ABD başkanının başkentin göbeğinde topyekun bir çatışmanın ortasında Ukrayna lideriyle görüşüyor olması anlamlı ve sembolik' değerlendirmesinde bulundu.

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#Ukrayna Savaşı#Biden#ABD

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