Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'dan F-16 açıklaması: Sürecin hızla tamamlanması iki tarafın yararına

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'Yaptırımların en kısa süre içerisinde kaldırılmasını bekliyoruz' diyen Çavuşoğlu, F-16 konusunda ABD yönetiminin talebe destek verdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, sürecin hızla tamamlanmasının iki tarafın yararına olduğunun altını çizdi.

'Bu konuda Kongre'ye resmi bildirimin hızlıca yapılmasını istiyoruz' diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kongre'nin destekleyici bir rol üstlenmesini beklediğini belirtti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hakkında konuşan Çavuşoğlu, 'Türkiye olarak iki aday ülkeden beklentilerimizi değerlendirdik' dedi.

'ABD HALKI SİZİ DESTEKLEMEK ÜZERE YANINIZDADIR'

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Blinken 'Başkan Biden'ın mesajını getirdim ABD halkı sizi desteklemek üzere yanınızdadır' dedi.

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Blinken deprem felaketinden sonra ABD'nin birçok ekibini bölgeye gönderdiğini belirtti. ABD'li bakan Washington'un 100 milyon dolar ek destek sağlama kararı aldığını açıkladı.

Ülkelerin her konuda aynı fikirde olamayacağını belirten Blinken, 'Dost ve müttefik olarak yan yana oturmaya devam edeceğiz' dedi.

'ORTAK GÜVENLİK KONULARINDA HER ZAMAN YAN YANAYIZ'

'Ortak güvenlik konularında her zaman yan yanayız' diyen ABD'li bakan sözlerine şöyle devam etti;

'Karadeniz'deki koruma ve Ukrayna kıyılarının korunmasında Montrö çok önemli. ABD, Türkiye'nin uzun süredir NATO üyeliğini takdir etmekte. Türkiye ve ABD aynı zamanda uluslararası terörizm konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkileri çok önemli. Türkiye'nin NATO'nun içerisinde hava gücü çok önemli.'

BLINKEN'DEN F-16 AÇIKLAMASI

Blinken gelen bir soru üzerine Biden yönetiminin F-16 konusunda Türkiye'yi desteklediğini söyledi.

ABD'li bakan 'şu an yönetim olarak desteği sağlamak için çalışmalarınız devam ediyor' dedi. Çavuşoğlu ise Türkiye'nin şartlı bir satıla sıcak bakmadığını vurguladı. Çavuşoğlu, 'Şartlı bir satışa sıcak bakmayız bu doğru olmaz' dedi.

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ÇAVUŞOĞLU'NDAN F-35 MESAJI: GERİ ÖDEME YAPILMALI

Çavuşoğlu ABD'nin F-35 kararının tek taraflı olduğunun altını çizdi ve Türkiye'ye geri ödeme yapılması gerektiğini belirtti.

'Evet İsveç bazı olumlu mesajlar verdi ama maalesef İsveç'te PKK terör örgütünün her türlü faaliyetlerini devam ettirdiklerini görüyoruz' dedi. Bunun amacının İsveç'in üyeliğini engellemek olduğu nu belirten Çavuşoğlu, 'Bunu engellemek de İsveç'in elinde' dedi.

Çavuşoğlu sürecin işlemesi için İsveç'in hızlı adımlar atması gerektiğini belirti ve 'Burada İsveç'in somut adım atması konusunda herkesin İsveç'i teşvik etmesi gerekiyor' dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ'

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'Türkiye'nin güney sınırındaki güvenlik endişelerini anlıyoruz' diyen Blinken, 'Şu an birlikte çalışmaya devam ediyoruz' dedi. Çavuşoğlu ise terör örgütü ile yapılan iş birliğinin ölümcül bir hata olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, 'Bir NATO ülkesinin terör örgütünü desteklemesi doğru değil' dedi.