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Biden'dan Putin'e ağır suçlama: Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu

Güncelleme Tarihi:

#Biden#Putin#Navalni
Bidendan Putine ağır suçlama: Navalninin ölümünden Putin sorumlu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 20:46

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Navalni'nin cezavinde ölümüyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Biden, "Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu" dedi.

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Olayı “Putin’in acımasızlığının bir başka kanıtı” olarak tanımlayan Biden, Navalni’nin hayatını güvenli bir şekilde sürgünde geçirebileceğini, ancak bunun yerine hapsedileceğini veya öldürülebileceğini bilmesine rağmen ülkesine ve halkına olan inancıyla Rusya’ya döndüğünü belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Münih Güvenlik Konferansı’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Elbette korkunç bir haber. Eğer doğrulanırsa Putin'in acımasızlığının bir başka işareti olacaktır. Anlattıkları hikaye ne olursa olsun, açık olalım: Rusya sorumludur” şeklinde konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, “Navalni’nin bir Rus hapishanesinde ölümü ve tek bir adama duyulan saplantı ve korku Putin’in inşa ettiği sistemin kalbindeki zayıflık ve çürümenin altını çiziyor. Bunun sorumlusu Rusya’dır” ifadelerini kullanmıştı.

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#Biden#Putin#Navalni

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