Biden'dan Erdoğan'a videolu teşekkür: Cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz

Biden, videolu Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.

Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz.

Yesterday, Türkiye reached a historic agreement on the admission of Sweden into NATO. President Erdoğan, thank you for your courage, leadership, and diplomacy.



This summit reaffirms our commitment to the NATO defense, and I hope we can continue to make it even stronger. pic.twitter.com/RVfPIVrLr6