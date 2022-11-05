Biden'dan ekonomik durgunluğa 'av tüfeği' yanıtı

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Bu ay 80 yaşına girecek olan Biden son günlerdeki garip hareketleri ve gafları ile gündem konusu olmaya devam ediyor. San Diego’da destekçileri ile bir araya gelen Biden, Ekim ayı istihdam raporunu içeren'Goldilocks raporu'na atıfta bulunarak, “Kurt’u bekleyen bir av tüfeğim var” şakasını yaptı. Resesyon korkusu ve enflasyon artışının baş gösterdiği ABD’de, Biden’ın av tüfekli şakası seçmen tarafından eleştirildi.

ABD basını Biden'ın ekonomi üzerine yapacağı açıklamalar merakla beklenirken, şaka yoluyla konuyu geçiştirmesinin ekonominin Biden ve ekibi üzerinde yarattığı baskıyı yansıttığını söyledi.

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“TANRI’NIN UNUTTUĞU BİR YER”

Biden’ın gafı bununla sınırlı kalmadı. 2008 yılında ABD’de gerçekleştirdiği bir kongre seyahatini anlatırken aniden Afganistan’dan bahsetmeye başladı. Afganistan konusunda, "Bir çoğunuz Afganistan'a gittiniz. Her yerine gittim. Tanrı'nın unuttuğu bir yer.” diyen Biden, tepki çeken cümleyi birkaç defa tekrar etti .

Ülkelere olumsuz terimlerle atıfta bulunmanın ABD başkanları tarafından çok sık tekrarlanıyor olması sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından dile getirildi. Donald Trump ise ekonomik açıdan gelişmemiş toplumlara, “pislik çukuru” hakaretinde bulunmuştu.

ÖLÜLERLE KONUŞTUĞUNU İDDİASINI YİNELEDİ

Biden ayrıca, insülini keşfeden bilim adamlarından biriyle, konuştuğu iddiasını yineledi. İnsülinin mucidi olan Dr. Frederick Banting ve Profesör John James Richard Macleod, 1921 yılında insülini icat ettikten sonra 1923’te Nobel Ödülü’ne layık görülmüştü. Macleod 1935’te, Banting ise 1941’de hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre Joe Biden 20 Kasım 1942’de doğdu.

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