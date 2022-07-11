Biden WP'ye yazdı: Suudi Arabistan’a neden gidiyorum

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Biden, Washington Post (WP) gazetesi için “Suudi Arabistan’a neden gidiyorum” başlıklı bir makale kaleme aldı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaretin hem bölge hem de ABD’nin çıkarları için önemli olduğuna işaret eden Biden, “Gelecek hafta, Amerika’nın bölgedeki iletişimi açısından daha çok umut vaat eden bir dönemi başlatmak için Ortadoğu’ya gideceğim” dedi. Biden, Suudi Arabistan konusunda da “açık senet” politikasını bitirdiklerini kaydederek, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunu yayımladıklarını ve bu konuda 76 kişiye yaptırım uyguladıklarını anımsattı. ABD Başkanı, bu ziyaretine birçok kişinin karşı çıktığını bildiğini ve insan haklarının her zaman hem İsrail’de hem Batı Şeria’da hem de Suudi Arabistan’da gündeminde olacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

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“Başkan olarak, ülkemizi güçle ve güvenli tutmak benim işim. Rusya’nın saldırganlığına karşı durmalıyız, kendimizi Çin ile mücadele için en iyi yere konumlandırmalıyız, tüm dünya için daha çok istikrar adına çalışmalıyız. Bunların hepsini yapabilmek için bu çıktılara katkıda bulunabilecek ülkeler ile doğrudan çalışmalıyız. Suudi Arabistan bu ülkelerden birisi. Cuma Suudi liderler ile görüştüğümde benim amacım ortak çıkar ve sorumluluklara dayalı stratejik ortaklığımızı güçlendirmek olacak.”

Biden, cuma İsrail’den Cidde’ye uçakla seyahat eden ilk başkan olacağını kaydederek, bunun İsrail ile Arap dünyası arasında ilişkilerin düzeltilmesinin bir sembolü olacağını da belirtti.