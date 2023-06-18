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Biden sahnede Kraliçe’yi mi gördü

Güncelleme Tarihi:

#Joe Biden#ABD#Gaf
Biden sahnede Kraliçe’yi mi gördü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 07:00

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafa imza attı.

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Sağlığına dair bitmek bilmeyen tartışmalara konu olan 80 yaşındaki Biden’ın, Connecticut’ta bir üniversitede “silah kontrolü” ile ilgili konuşmasını “Tanrı Kraliçe’yi korusun adamım” diyerek bitirmesi herkesi şaşırttı. Gafın ardından Biden, sahnede olmayan biriyle şakalaşır gibi el hareketleri de yaptı. Biden’ın ne demek istediğini veya hangi kraliçeden bahsettiği kimse anlayamadı. Biden’ın tanıştığı Kraliçe 2’nci Elizabeth Eylül 2022’de hayatını kaybetmiş, tahta oğlu Charles geçmişti. ABD Başkanı’nın bu gafı, silah kontrol yasalarını sıkılaştırma çağrısı yaptığı ateşli konuşmasının önüne geçti. Beyaz Saray Basın Sekreteri Olivia Dalton, Başkan’ın kalabalıktan birine yorum yaptığını söylerken haber ajansı AFP, “Connecticut kraliçesinin kimliği belirlenemedi” dedi.

 

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#Joe Biden#ABD#Gaf

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