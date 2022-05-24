Biden net konuştu: ‘Tayvan’ı Çin’e karşı savunuruz’

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ABD Başkanı Biden Japonya’daki temaslarında önemli mesajlar verdi. Çin’i Tayvan konusunda uyaran Biden, Pekin yönetiminin bu adaya saldırması halinde ABD’nin askeri karşılık vereceğini söyledi. Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra ada ülkesi Tayvan’ı koruma yükümlülüğünün “daha da güçlü” hale geldiğini söyledi. Tokyo’da basın toplantısında konuşan Biden, “Verdiğimiz taahhüt bu” dedi. Çin’in Tayvan’a karşı güç kullanma çabasının “uygun olmayacağını” ve “tüm bölgeyi yerinden oynatacağını ve Ukrayna’da olanlara benzer başka bir eylem olacağını” da ekledi. Tayvan yönetimi, Biden’a, “Çin’in Ada’ya saldırması durumunda askeri karşılık vereceklerine” yönelik sözleri için teşekkür etti.

PEKİN: KABUL EDİLEMEZ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Biden’ın Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Tokyo’daki görüşmesinde dile getirdiği sözlerini kınadıklarını belirterek, “Tayvan, Çin’in ayrılmaz bir parçasıdır ve Tayvan sorunu, Çin’in iç işidir, dış müdahale kabul edilemez. ABD, Çin halkının (Tayvan’la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalı” dedi. Pekin, 1949’da Çin’den kaçan muhaliflerin kurduğu Tayvan’ı tanımıyor.

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HİNT-PASİFİK’TE ÇİN VE RUSYA’YA KARŞI İTTİFAK

ABD Başkanı Biden, ülkesi ve Japonya’nın, diğer 11 ülkeyle Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesini (IPEF) başlatacağını duyurdu. Biden, bunun “ekonomik rekabet gücünü sağlamak için bölgedeki yakın dost ve ortak ülkelerle çalışma taahhüdü” olduğunu kaydetti. Biden, bu işbirliğinin özellikle “(Rusya Devlet Başkanı) Putin’i Ukrayna’ya karşı yürüttüğü acımasız savaştan, normlara ve ilkelere yönelik saldırısından sorumlu tutmak için küresel tepkiyi organize etmede” önem taşıdığını vurguladı.

11 ülke Hindistan, G.Kore, Avustralya, Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Yeni Zelanda ve Brunei. Üye hacmiyle IPEF, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 40’ına denk geliyor. Biden, bugün de Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) Zirvesi’nde Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri ile bir araya gelecek.