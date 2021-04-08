Biden, Müslümanlariçin Trump’dan çok daha iyi olmayacak

İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı gençlik örgütü İslam İşbirliği Gençlik Forumu’nun (ICYF) ‘Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi’ne katılan Zahra Billoo, ABD’deki Müslümanların durumundan, dünyada yükselen İslam karşıtlığına ve ABD’de türbanlı bir avukat olmaya kadar bir dizi konu hakkında Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Billoo’nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

BIDEN DAHA AZ KÖTÜ

“Donald Trump yönetimi, hem ABD’deki hem de dünyadaki Müslümanlar için yalnızca bir uyandırma çağrısıydı. Çünkü Trump yeni tür bir bağnazlık ya da baskı getirmedi, sadece var olanı ortaya çıkardı. Joe Biden yönetimi için sadece ‘daha az kötü’ denilebilir. Biden yönetiminden Müslümanların lehine radikal değişiklikler beklemek büyük bir yanılgı olur.”

“(İslamofobiye ilişkin) Ben de İslam’ı doğru yaşamaya çalışan biriyim ancak elbette mükemmel değilim. Bu yüzden, İslam’ı bilmeyenlerin ve merak edenlerin bana ya da bir başka kişiye değil, doğru dini kaynaklara bakmalarını tavsiye ederim. Nasıl ki, Hıristiyanlığı ya da Yahudiliği en kötü örneklerine bakarak değerlendirmiyorsak, Müslümanlığı da en kötü Müslümanlara bakarak değerlendiremeyiz.”

ABD’DE BAŞÖRTÜSÜ

“ABD’de başörtüsü takmak, hem bir ayrıcalık hem de bir meydan okuma. Şanslıyız çünkü bazı Batılı sözde özgürlükçü ülkelerde bununla ilgili yasaklar görüyoruz. Kadınları, ne giymemeleri gerektiğini söyleyerek ‘özgürleştirmek’ istiyorlar. Kadınlara ne giymeleri gerektiğini dayatan İslam yorumları da, bana göre aynı derece kabul edilemez. ABD’de kadınlara başörtüsü takma izni verilmiyor, başörtüsü takma hakları korunuyor. Kadınlara başörtüsünü çıkarmayı zorunlu tutan şirketlere karşı kazandığımız davalar var. Bu hakkın korunmasını rahatça konuşuyoruz.”

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