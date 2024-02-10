Netanyahu'ya karşı ilk resmi hamle: Biden imzayı attı, İsrail'in 45 gün süresi var

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acıması saldırıları 127 gündür devam ederken can kaybı 28 bine yaklaştı. Başbakan Netanyahu'nun Hamas'ın teklifini reddetmesi ile ateşkes ümitleri suya düşerken, IDF'nin Refah'a düzenleyeceğinden endişe edilen kara saldırısı öncesi ABD'den kritik bir hamle geldi

İSRAİL İÇİN SÜRE 45 GÜN

Washington yönetimi artık ABD’nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyecek.

ABD başkanı Biden’ın imzaladığı kararnameye göre bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek. İsrail gibi aktif çatışma içindeki ülkeler içinse bu süre 45 gün olarak belirlendi.

Biden bu kararname öncesinde yaptığı sert açıklamada İsrail’in Gazze’de “sınırı aştığını” söylemişti.

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ABD 100 ülkeye askeri yardımda bulunuyor. 1950’den bu yana en çok yardım alan ülkeler listesinin başında İsrail geliyor. İsrail’e her yıl 3,8 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat hibe ediyor.

Kararnameye göre ABD’den silah yardımı alan ülkelerin, çatışma durumunda sivillere ABD’nin göndereceği yardımların teslim edilmesine dair bir güvence vermesi de gerekecek.

Bu ülkelerin düzenli bir şekilde Kongre ve Beyaz Saray’a bilgi vermesi gerekecek.

Bu politikayı destekleyen senatörlerden Chris Van Hollen, Biden’ın böylece İsrail hükümetine daha fazla baskı uygulayabileceğini söyledi.

GAZZELİLER HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Gazze’nin uydu görüntüleri, bölgedeki binaların en az yarısının hasar aldığını veya yıkıldığını gösteriyor. Gazze nüfusunun yüzde 80’ini oluşturan 1,7 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı düşünülüyor.



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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’nin kuzey ve orta kesimlerine girmiş olan İsrail ordusunun kısa süre içinde en güneydeki Refah’a kadar ineceğini açıklamıştı. Gazze’nin nüfusunun yarısından fazlası, Mısır ile sınırda bulunan Refah’ta hayata tutunmaya çalışıyor.

İSRAİL UYARILARA RAĞMEN SALDIRDI

Bunun üzerine Beyaz Saray dün, Refah’ta bulunan mülteciler düşünülmeden yapılacak herhangi büyük bir operasyonu desteklemeyeceklerini belirtti. İsrail ordusu ise bu uyarıya rağmen Cuma sabahı Refah’a hava saldırısı düzenledi.

Netanyahu Cuma günü İsrail ordusuna, bölgedeki “sivillerin tahliyesi ve Hamas’ın geriye kalan örgüt yapısının çökertilmesi” için iki aşamalı bir plan hazırlanması yönünde emir verdiğini duyurdu.



BM'nin özel raportörü Francesca Albanese, İsrail'in iki hafta önce Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen ve Filistinlilerin haklarını korumak için acil adımlar atmasını ve soykırım teşkil edebilecek tüm faaliyetleri durdurmasını gerektiren emirleri ihlal ettiğini söyledi.

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Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e insani yardım tedarikinin iyileştirilmesi için acil adımlar atılması ve bunların kendilerine bildirilmesi için 23 Şubat'a kadar süre vermişti.