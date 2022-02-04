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Biden: DEAŞ liderini öldürdük

#ABD#Joe Biden#DEAŞ
Biden: DEAŞ liderini öldürdük

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gece ABD Özel Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki İdlib vilayetinde düzenlediği baskın operasyonuyla DEAŞ lideri El Kureyşi’nin öldürüldüğünü açıkladı.

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TÜRKİYE sınırı yakınında bulunan İdlib vilayetinin Atme ilçesindeki bir binaya, ABD Özel Kuvvetleri gece yarısı operasyonu düzenledi. Operasyonla ilgili dün yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, DEAŞ terör örgütü lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi’nin öldürüldüğünü duyurdu. “ABD silahlı kuvvetleri dün gece benim talimatımla Suriye’nin kuzeybatısında başarılı bir anti-terör operasyonu düzenledi” ifadelerini kullanan Biden, DEAŞ lideri El Kureyşi’nin öldürüldüğünü ve operasyona katılan ABD askerlerinin güvenli bir şekilde döndüklerini açıkladı. Beyaz Saray’ın sosyal medya hesaplarından Başkan Biden ve Yardımcısı Kamala Harris’in operasyonu takip ettikleri anlara ait fotoğraf paylaşıldı.

Biden: DEAŞ liderini öldürdük

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‘İNTİHAR ETTİ’

Beyaz Saray’da operasyona dair açıklamalarda bulunan ABD Lideri, “Dün geceki operasyonla büyük bir teröristi savaş alanından uzaklaştırdık” ifadelerini kullandı. El Kureyşi’nin operasyonun başlamasıyla birlikte aile üyelerinin de bulunduğu evde bomba patlatarak kendisini ve ailesini öldürdüğünü paylaşan Biden, “Çaresiz bir korkaklıkla o da selefi El Bağdadi gibi suçları için adaletle yüzleşmek yerine intihar etmeyi seçti” dedi.Operasyonun sivil hayatlarını tehlikeye atmamak için hava yerine karadan saldırıyla gerçekleştirildiğini belirten Biden, “dünyadaki teröristlere güçlü bir mesaj gönderildiğini” söyledi.

Biden: DEAŞ liderini öldürdük

SERT ÇATIŞMA OLMUŞ

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye göre yerel kaynaklar, Amerikan birliklerin sahada sert bir direnişle karşılaştıklarını ve araçlara monte edilmiş ağır uçaksavar silahlarından ateş altında kaldıklarını aktardı. Amerikan New York Times gazetesi, bir ABD helikopterinin mekanik bir sorun yaşadıktan sonra terk edildiğini ve daha sonra da ele geçmemesi için bir Amerikan hava saldırısında imha edildiğini bildirdi.

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SİVİL KAYIPLAR

Amerikan AP haber ajansının görgü tanıklarından aktardığına göre, Suriye’de yerinden olmuş binlerce insanın bulunduğu Atme köyüne yerel saatle 01.20’de helikopterlerle gelen Amerikan güçleri ile DEAŞ’lılar arasında yaklaşık iki saat boyunca çatışma yaşandı. Görgü tanıkları operasyonda sivillerin de öldürüldüğünü aktardı. BBC’ye göre Suriye Sivil Savunması olarak da bilinen Beyaz Baretliler, ilk müdahale ekiplerinin saat 03.15’te binaya ulaştığını ve altısı çocuk dördü kadın 13 kişinin cesedini bulduklarını söyledi. Kuruluş, yaralı bir kız çocuğu ve çatışmalar sırasında neler olup bittiğini görmek için binaya yaklaştığı sırada yaralanan bir adamın da sağlık kuruluşlarına kaldırıldığını belirtti. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ölü sayısının 13 olduğunu duyurdu, dört çocuk ve üç kadının ölenler arasında olduğunu aktardı.

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CEZAEVİ BASKINI

ABD operasyonunun 2019’da Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürülmesinden bu yana düzenlenen en kapsamlı operasyon olduğu belirtildi. Operasyon, geçtiğimiz haftalarda terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Haseke kentinde bulunan bir hapishanede ayaklanma çıkarması ve çatışmaların yaşanmasından kısa süre sonra gerçekleşti. Örgütün bir önceki lideri Ebu Bekir El Bağdadi de 2019’da ABD’nin düzenlediği operasyonla İdlib’de öldürülmüştü.

Biden: DEAŞ liderini öldürdük

‘TAKSİ ŞOFÖRÜYÜM’ DEMİŞ

AFP’ye konuşan Kureyşi’nin ev sahibi Muhammed El Şeyh, evini DEAŞ’ın liderine kiraladığını öğrendiğinde şoka uğradığını söyledi. Kureyşi’nin kendisini bir taksi sürücüsü olarak tanıtarak 1 yıl önce evini kiraladığını belirten El Şeyh, sıradışı hiçbir şeye tanık olmadığını ve Kureyşi’nin “uysal, nazik ve neşeli bir adam olduğunu düşündüğünü” kaydetti. Atme’nin sakinlerden Ebu Ali ise operasyon sırasında Amerikan birliklerinin “Endişe etmeyin, sadece teröristin bulunduğu ev için buradayız” anonsu yaptıklarını aktardı.

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Biden: DEAŞ liderini öldürdük

EL KUREYŞİ KİMDİR

EBU İbrahim El Haşimi El Kureyşi, DEAŞ terör örgütünün önceki lideri Ebubekir el Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından 2019’da örgütün lideri olmuştu. Asıl adı Emir Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi olan Kureyşi, Musul’un Telafer ilçesinde doğdu. Musul Üniversitesi’nde şeriat hukuku eğitimi aldıktan sonra Irak ordusunda görev yapan Kureyşi, Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ardından terör örgütü El Kaide’ye katıldı. 2004 yılında ABD tarafından yakalanarak Bucca kampına götürülen Kureyşi, burada El Bağdadi ile tanıştı. DEAŞ’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği Yezidi katliamında ve Musul’un işgalinde önemli rol oynayan Kureyşi, bu dönemde Bağdadi’nin vekili konumuna yükselmişti.

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