Biden, Çin lideriyle görüştü: ‘Rusya’ya destek olma’ uyarısı

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna’nın işgalinin ele alındığı ve Biden’ın, Çin’in “Rusya’ya somut destek vermesi durumunda sonuçları olacağı” konusunda Şi’yi uyardığı belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise görüşmede Çin lideri Şi’nin Biden’a “Ukrayna’daki krizin görmek istediğimiz bir şey değil” dediği aktarıldı.

GÖRÜŞMEDEN ÖNCE GÖVDE GÖSTERİSİ

Biden’ın “ABD’nin Tayvan konusundaki duruşunun değişmediğini” söylediği belirtilen görüşmeden saatler önce Çin’in “Shandong” uçak gemisini Tayvan’ın boğaz sularından geçirmesi dikkat çekti. Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tayvan Boğazı’na giren uçak gemisinin Tayvan’ın kontrolündeki Kinmen Adası’na doğru ilerlediği ve izlenmesi için bir savaş gemisi gönderildiği bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Li Jian uçak gemisinin eğitim programı kapsamında açıldığını söyledi. Pekin yönetimi Tayvan’ın bağımsızlığını kabul etmeyerek Çin’in bir parçası olduğunu öne sürüyor.