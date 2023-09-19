ABD Başkanı Biden: Barışın önündeki tek engel Rusya

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Konuşmasında Ukrayna savaşına değinen Biden "Barışın önündeki tek engel Rusya. Rusya Ukrayna'da yaptıkları korkunç hareketlerin sonucunu ödemeyeceğini düşünüyor. ABD Ukrayna insanları ile birlikte olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Biden'ın açıklamasından satır başları şöyle;

İsrail ve Filistin arasında sürdürülebilir bir barış üzerine çalışıyoruz. ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek.

Çin'le sorumlu bir şekilde rekabete girmek istiyoruz. Rekabet çatışmaya dönüşmemeli. Tehlikeyi azaltıyoruz, Çin'i izole etmiyoruz.

KİMYASAL SİLAH MESAJI

Rusya şu an yaptırımları deliyor. Avrupa anlaşmasından çekildiğini duyurdu. Bu çok sorumsuz. ABD iyi niyetle kitlesel imha silahlarını ortadan kaldırma konusunda kararlı. ABD envanterindeki kimyasal silahlardan kurtulduk. Kuzey Kore'nin bu kararları delmesini de eleştiriyorum. İran hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmamalı.

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BARIŞIN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL RUSYA

Bu toplantı savaşın gölgesinde gerçekleşiyor. Ukrayna'nın çabalarını destekliyoruz. Bu savaşın sorumluluğunu Rusya tek başına taşıyor. Barışın önündeki tek engel Rusya. Rusya Ukrayna'da yaptıkları korkunç hareketlerin sonucunu ödemeyeceğini düşünüyor. Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya saldırıları hemen sona ermelidir.

Eğer Ukrayna'nın parçalanmasına razı olursak, kendimizibir daha nasıl güvende hissedebiliriz? ABD Ukrayna insanları ile birlikte olmaya devam edecek."

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