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HaberlerDünya HaberleriBiden, 15 Temmuz'da Merkel'i Beyaz Saray'da ağırlayacak
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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Biden, 15 Temmuz'da Merkel'i Beyaz Saray'da ağırlayacak

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Biden, 15 Temmuz'da Merkel'i Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Temmuz'da Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, 15 Temmuz 2021'de Almanya Başbakanı Merkel'i Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Merkel'in ziyaretinin iki ülke arasındaki "derin" bağların teyidi olacağını belirten Psaki, "İki lider, Kovid-19 salgınının bitirilmesi, iklim değişikliğinin tehditleriyle mücadele, ekonomik refahın artırılması dahil birçok ortak sorun ve ortak demokratik çıkarlarımıza dayalı uluslararası güvenlik konularında yakın iş birliği taahhütlerini ele alacak." bilgisini paylaştı.

 

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