MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBezos’tan NASA’ya teklif: Ay’a ben götüreyim
GeriDünya Bezos’tan NASA’ya teklif: Ay’a ben götüreyim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 28.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bezos’tan NASA’ya teklif: Ay’a ben götüreyim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bezos’tan NASA’ya teklif: Ay’a ben götüreyim

GEÇTİĞİMİZ hafta, beraberindeki üç kişiyle birlikte ilk uzay yolculuğunu yapan ABD’li milyarder Jeff Bezos, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA), “Ay’a geri dönüş projesi” kapsamında kullanılacak insanlı iniş aracının yapımının ihalesi için 2 milyar dolar (17.1 milyar TL) önerdi.

Nisan ayında online perakende devi Amazon’un kurucusu Bezos’a ait uzay araştırma şirketi Blue Origin’in teklifini reddeden NASA, ihaleyi Elon Musk’a ait SpaceX şirketine vermişti. NASA, Kongre’den talep ettiği 3.3 milyar dolarlık ödeneğin yalnızca 850 milyon dolarını alabilmiş ve oluşan finansman açığı nedeniyle Ay’a insanlı iniş aracı ihalesini beklendiği gibi iki değil, tek bir şirkete verebilmişti. İhaleyi alan şirketin uzay aracı astronotları Ay’a götürecek. Yolculuğun en erken 2024’te olması bekleniyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi