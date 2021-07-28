Bezos’tan NASA’ya teklif: Ay’a ben götüreyim

Nisan ayında online perakende devi Amazon’un kurucusu Bezos’a ait uzay araştırma şirketi Blue Origin’in teklifini reddeden NASA, ihaleyi Elon Musk’a ait SpaceX şirketine vermişti. NASA, Kongre’den talep ettiği 3.3 milyar dolarlık ödeneğin yalnızca 850 milyon dolarını alabilmiş ve oluşan finansman açığı nedeniyle Ay’a insanlı iniş aracı ihalesini beklendiği gibi iki değil, tek bir şirkete verebilmişti. İhaleyi alan şirketin uzay aracı astronotları Ay’a götürecek. Yolculuğun en erken 2024’te olması bekleniyor.

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