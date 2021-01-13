Beyaz Saray’dan son dedikodu: Ivanka törene katılmak istiyor

Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın (39), babasının ABD’de gündem yaratan kararının aksine Joe Biden’ın 20 Ocak’taki görev teslimi törenine katılmayı planladığı iddia edildi. İngiliz basınının bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde, Ivanka Trump’ın “gelecek vaat eden politik kariyerinin tehlikeye girmesinden” endişelendiği ve “kendi itibarını kurtarmaya çalıştığı” iddia edildi.

GELECEĞE YATIRIM

Ivanka Trump’ın Biden’ın törenine katılmasının “bir iyi niyet göstergesi olacağı” ve “gelecekte daha fazla destekçi kazanmalarını sağlayacağını” düşündüğü öne sürüldü. Babasının başkanlığı süresince danışman olarak görev yapan Ivanka Trump’ın ilerleyen yıllarda başkanlık yarışına girmeyi istediği yönündeki dedikodular, Amerikan basınında daha önce yer almıştı.

‘KÖTÜ BİR KARAR OLUR’

Donald Trump’ın ise Ivanka’ya, törene katılmasının “binlerce destekçiyi kaybetmelerine” sebep olacağını ve bunun “verebileceği en kötü karar olduğunu” söylediği aktarıldı. Trump’ın, “ailenin bir arada durması ve birleşik bir cephe oluşturması gerektiğini” düşündüğü öne sürüldü. Haberde bir diğer Beyaz Saray kaynağınınsa iddiaları reddettiği aktarıldı. Başkan Trump geçen hafta hesabının askıya alınmasından önce, Twitter’dan 20 Ocak’taki törene katılmayacağını duyurmuştu.

DAMATTAN BİDEN’IN EKİBİNE BRİFİNG

ABD Başkanı Trump’ın kızı Ivanka ile evli damadı ve danışmanı Jared Kushner’in, Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a, Trump yönetiminin Ortadoğu politikaları konusunda brifing verdiği iddia edildi. Axios haber sitesine göre, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail Parlamentosu’ndaki kapalı oturum konuşmasında konuyla ilgili açıklama yaptı. Friedman’a göre Kushner, Ortadoğu politikalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.