Beyaz Saray çalışanı iddia etti: Trump şoförün boğazına yapıştı

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Beyaz Saray’ın eski özel kalem müdürü Mark Meadows’un yardımcısı Cassidy Hutchinson (26), ABD’de 6 Ocak 2021’deki kanlı Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi önünde halka açık ifade verdi. Hutchinson, eski Başkan Donald Trump’ın, Kongre’yi basan destekçilerinin silahlı olduğunu ve şiddet eylemleri gerçekleştireceğini bildiğini söyledi. Hatta Trump’ın olaylı günde Kongre binasını işgal eden eylemcilerle katılmak istediğini, Gizli Servis’in kendisine izin vermediğini, bunun üzerine makam aracı hareket halindeyken direksiyonu kırması için şoföre fiziksel hamle yaptığını söyledi. Hutchinson, Trump’ın hamlesini boğaza yapışmaya benzer bir el hareketiyle anlattı.

ÖNLEMLERİ GEVŞETTİ

Baskın günü Trump’ın Beyaz Saray’ın önünde konuşma yapacağı alana giren protestocularda arama cihazlarının kullanılmasını istemediğini belirten Hutchinson, bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin Trump’ı göstericilerin silahlı olduğu yönünde uyardığını kaydetti. Hutchinson, Trump’ın göstericilerde silah olduğunu bilmesine rağmen, “Onlar bana zarar vermez, alana girmelerine izin verin” diyerek metal dedektörlerin kapatılması ve güvenlik önlemlerinin gevşetilmesi konusunda ısrar ettiğini belirtti.

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KESİCİLER, SİLAHLAR

Hutchinson, baskının sabahında yapılan toplantıda, dönemin Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Tony Ornato’nun destekçilerin mitinge getirdikleri silahları listelediğini de söyledi. Bu silahlar arasında ise bayrak direklerinin ucuna yerleştirilmiş mızraklar, kesici aletler ve yarı otomatik AR-15 tipi silahlar bulunduğunu kaydetti.

Hutchinson’ın ifadesinde öne çıkan diğer kısımlar ise şöyle: Donald Trump’ın Joe Biden’a karşı kaybettiği seçim sonuçlarının geçersiz kılınması konusunda rolü olduğu belirtilen Trump’ın eski avukatı Rudy Giuliani, Kongre baskınından 4 gün önce “Kongre’ye gidiyoruz, harika olacak” diye konuştu. Trump’ın özel kalemi Mark Meadows ise “İşler gerçekten kötüleşebilir” dedi.

TABAĞI FIRLATTI

Hutchinson’a göre, Adalet Bakanı William Barr, 2020 ABD başkanlık seçimleri sonrası Associated Press’e verdiği röportajda seçimde usulsüzlük iddialarını reddedince Trump sinirlenerek yemek tabağını duvara fırlattı. Hutchinson ise duvara sıçrayan ketçapı havlu kâğıt ile temizledi.

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TRUMP REDDETTİ: SAHTEKÂR BİRİ

Suçlamaların merkezindeki eski Başkan Donald Trump ise kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Cassidy Hutchinson’ın iddialarına yanıt verdi. Hutchinson’ı çok az tanıdığını belirten Trump, “Ancak hakkında çok olumsuz şeyler duydum (gerçek bir sahtekâr ve sızdırıcı gibi)” dedi. “Kendisi kötü bir haber” ifadelerini kullandı.