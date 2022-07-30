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Beyaz Saray açıkladı! Biden yeniden koronavirüse yakalandı

#Biden#Koronavirüs#Tedavi
Beyaz Saray açıkladı Biden yeniden koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı. Biden yeniden karantinaya girecek.

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ABD Başkanı Joe Biden, 9 gün önce Covid-19'a yakalanmış ve karantinasının bitmesiyle görevine dönmüştü. Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamaya göre, Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitif çıktı ve karantinaya girdi. Testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden, "Bugün tekrar COVID testim pozitif çıktı. Hiçbir semptomum yok ama etrafımdaki herkesin güvenliği için karantinaya gireceğim" dedi.

PAXLOVID TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalandığı açıklanan Biden'a uygulanan 5 günlük Paxlovid tedavisinin ardından iyileştiği bildirilmişti.

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#Biden#Koronavirüs#Tedavi

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