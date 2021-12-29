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Berlusconi İtalya'nın yeni cumhurbaşkanı olabilir mi?

#Italya#Berluscıni#CUMHURBAŞKANI
Berlusconi İtalyanın yeni cumhurbaşkanı olabilir mi

İtalya'da 4 kez başbakanlık yapan Silvio Berlusconi, ilerleyen yaşı, sağlık sorunları, vergi kaçakçılığından aldığı mahkumiyet ve seks skandallarına rağmen "yeniden" geri dönme hazırlığında. Hakkında en fazla "geri dönüyor" haberi yapılan siyasetçilerden olan Berlusconi'nin yeni hedefi ise cumhurbaşkanlığı koltuğu.

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Gelecek ay yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ülkede adı en çok anılan olası adayların başında mevcut Başbakan Mario Draghi ile Silvio Berlusconi geliyor. 7 yıl görev süresine sahip cumhurbaşkanı, parlamento üyeleri ve bölge temsilcilerinin katıldığı seçimle belirleniyor.

Siyasi sicilinde milyonlarca Euro karşılığında "senatör satın alma" gibi suçlamalar da bulunan Berlusconi, cumhurbaşkanlığı koltuğu için girdiği destekçi arayışında bu kez sanata başvurmayı seçmiş gibi görünüyor.

İtalya basınına göre Berlusconi, Noel için aralarında bakanlar, milletvekilleri, gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiye tablolar hediye etti.

Geçmişte de benzer hediyeler dağıttığı bilinse de bu seneki Noel cömertliği, İtalya basınında cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için "destek avı" olarak yorumlandı.

Berlusconi'ye karşı eleştirel duruşlarıyla bilinen La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri Noel hediyelerini yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında yorumladı. Il Fatto Quotidiano, hediyeleri "müstakbel seçmenlere kur yapma" girişimi diye niteledi.

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KARŞIT İMZA KAMPANYASI

Il Fatto Quotidiano gazetesi, Berlusconi'nin cumhurbaşkanlığı için adının bile geçmesine itiraz ederek bir imza kampanyası başlattı. Gazete imza kampanyasında parlamenterlere seslenerek "Ona oy vermemenizi, hatta bunun sözünü bile etmemenizi istiyoruz. Hatta mümkünse aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.

Berlusconi'nin adının karıştığı yolsuzluk, mafya, fuhuş bağlantılı suçlamaları hatırlatan gazete, "Cumhurbaşkanı, Anayasa'nın garantörü olmalıdır. Silvio Berlusconi ise yolsuzluğun ve fuhuşun garantörü" dedi.

İmza kampanyasına bugüne kadar yaklaşık 200 bin kişi destek verdi.

BUNGA BUNGA DAVASI

Hakkında çok sayıda dava açılan Berlusconi, ilk nihai mahkumiyetini ise 2013 yılında vergi kaçakçılığından almış ve bu nedenle geçici olarak kamu görevinden men edilmişti. Berlusconi hakkında süren davalardan biri de tam cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması beklenen günlerde görülecek.

85 yaşındaki eski başbakan hakkında, "bunga bunga" olarak ünlenen partileri nedeniyle açılan bir davanın duruşması 21 Ocak'ta planlanıyor.

Berlusconi, kendisinin "zarif akşam yemekleri" diye nitelediği bu partilerde neler yaşandığıyla ilgili yalan ifade vermeye teşvikle suçlanıyor.

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Bu partilere eskort getirmekten sorumlu olduğu gerekçesiyle iş adamı Gianpaolo Tarantini geçen Ekim'de 2 yıl 10 ay hapse mahkum edilmişti. Berlusconi, yalan ifade vermesi için Tarantini'ye rüşvet vermekle suçlanıyor.

'PARTİ LİDERİ CUMHURBAŞKANI OLAMAZ

Haydi İtalya Partisi Genel Başkanı Berlusconi'ye bir itiraz da parti lideri olması dolayısıyla geldi. Ülkenin en büyük partilerinden merkez-soldaki Demokratik Parti'nin Genel Sekreteri Enrico Letta, Berlusconi'ye itiraz gerekçesini şöyle açıkladı:

"Bugüne kadar seçilen 12 cumhurbaşkanına bakıldığında, hiçbir zaman bir siyasi lider ya da başkanın bu göreve gelmediği görülüyor. Ve bu bir tesadüf değil. Bu görev, net bir kurumsal duyarlılık sahibi olmayı gerektirir. Tüm parlamentoyu temsil edebilecek derecede kurumsal, üzerinde fikir birliğine varılabilen cumhurbaşkanlarıyla devam etmeliyiz."

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Demokratik Parti lideri Letta'nın bu görüşüne, popülist 5 Yıldız Hareketi'nden de destek geldi. 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, Berlusconi'ye destek vermeyeceklerini söyleyerek, "Ulusal birliği temsil ve garanti edecek bir kişiyi seçeceğiz" dedi.

İtalya basını, Conte'nin üst düzey kurumsal görevlerde bulunmuş bir kadının cumhurbaşkanı seçilmesini istediğini, bunun için diğer partilerle görüşmeye hazırlandığını yazdı.

İtalya'da bugüne kadar cumhurbaşkanlığı ya da başbakanlık görevine yalnızca erkekler seçildi.

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