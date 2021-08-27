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Dünya
Murat TOSUN/BERLİN
Haber Giriş: 27.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Berlin’de skandal afişe büyük tepki

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Berlin’de skandal afişe büyük tepki

Almanya’da seçimlere az bir zaman kala partiler çalışmalarına hız verirken, sosyal medyada dolaşan Atatürk’ün yer aldığı afişler büyük tepki çekti.

26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde, aşırı sağcı parti AfD’den aday olan Marcel Goldhammer ile Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili Frank-Christian Hansel için hazırlanan dijital afişlerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı kullanıldı. Afişlerin birinde, AfD’nin Berlin’in göçmen mahallelerinden Neukölln adayı Marcel Goldhammer ile Atatürk’ün fotoğrafları arka arkaya yer alıyor ve Türkçe olarak “Atatürk de AfD’ye oy verirdi” ifadeleri yer alıyor.

Berlin’de skandal afişe büyük tepki

‘ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Goldhammer’in, Almanca tercümesine de yer verilen afişi Facebook sayfasından paylaştığı ve daha sonra sildiği iddia edilirken, ne Goldhammer’in ne Hansel’in ne de AfD’nin resmi sosyal medya hesaplarında bu afişler bulunuyor. Afişlerin kim ya da kimler tarafından hazırlandığı henüz belirlenemezken, Almanya’da yaşayan Türk toplumu Atatürk’ü ırkçı gibi gösteren afişlere sert tepki gösterdi. CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, “Bunu şiddetle kınıyoruz. Sosyal medyada paylaşılan bu görseli biz partinin karanlık emellerine hizmet etmemek amaçlı kullanmıyoruz” dedi.

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