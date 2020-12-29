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Haber Giriş: 29.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Berlin: Suriye’ye sınır dışılar ocakta başlıyor

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Berlin: Suriye’ye sınır dışılar ocakta başlıyor
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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 1 Ocak’tan itibaren savaşın sürdüğü Suriye’ye sınır dışıların başlayacağını söyledi.

Seehofer, “ağır suç işleyenler ve anayasayı ayaklar altına alanların” ülkeyi terk etmeleri gerektiğini savundu. Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Seehofer, “Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı’yla 1 Ocak 2021 itibarıyla tekil dosyaların ayrıntılı biçimde incelenerek sınır dışıların önünü açmayı kararlaştırdıklarını” söyledi. Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sınır dışıların mümkün göründüğü dosyalar bulunduğunu belirterek, sürecin uzun ve zorlu bir yol olduğunun bilincinde olduğunu ifade etti. Seehofer, buna rağmen sınır dışıların gerekli olduğunu savunarak, “Bunu yapmazsak Almanya’da sınır dışı edilme ihtimali göz önüne alınmadan mağaza hırsızlığından adam öldürmeye kadar her şeyin yapılabileceği anlamına gelir. Böyle bir müsamahanın hukuk devletimizde yeri yok” dedi.

 

 

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