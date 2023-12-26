Belgrad neden karıştı... Sokaklar gergin polis teyakkuzda

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Hem Avrupa Birliği üyeliğine aday olan, hem de Rusya ile yakın bağlarını koruyan Balkan ülkesi Sırbistan’da, seçim tartışmaları bitmiyor. Uluslararası gözlemcilerin adil bir ortamda yapılmadığı yönünde rapor verdiği 17 Aralık seçimlerinin tekrarlanması talebiyle yapılan gösteriler devam ediyor. Önceki gün başkent Belgrad’ın meydanlarında toplanan binlerce kişilik kalabalık, belediye binasını basmaya çalışınca polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Sırp polisi, cam ve kapıları kırarak binaya girmeye çalışan, “Hırsız Vucic” ve “Vucic, Putin’dir” sloganları atan protestoculardan en az 38 kişiyi gözaltına aldı.

‘SEÇMEN TAŞINDI’

Muhalefet liderlerine yönelik saldırı ve tehditler yüzünden gergin geçen kampanya sürecinin ardından, kurulan sandıklardan çıkan sonuçlar da tartışmalı hale geldi. Oyların yüzde 46,72’sini alan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in liderliğindeki popülist Sırp İlerleme Partisi (SNS), hem parlemento hem de Belgrad’daki yerel seçimde birinci geldi. Sol partilerin oluşturduğu muhalefet ittifaki ‘Şiddete Karşı Sırbistan’ ise yüzde 23.56 oy aldı. Ancak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) temsilcilerin de aralarında bulunduğu uluslararası gözlemcilerden oluşan ekip, SNS’in “oy satın alma gibi usulsüzlükler yoluyla haksız bir avantaj elde ettiğini” belirtti. Raporda ayrıca Belgrad’daki seçimlerde iktidar partisini lehine sonuç almak için “seçmen taşıma” yapıldığı da öne sürüldü.

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Aleksandar Vucic

AB’YE ÇAĞRI: SONUCU TANIMAYIN

İddialar, seçim komisyonu binası önünde protestolara yol açtı. Muhalefet ittifakının yedi üyesi, seçimlerin iptal edilmesi talebiyle açlık grevine başladı. İttifak, Avrupa Birliği’ne mektup göndererek “seçim sonuçlarını tanınmaması ve soruşturma açılması” çağrısında da bulundu. Seçim sürecinin adil geçtiğini öne süren Vucic ise muhalefeti yalan söylemekle suçladı. Protestoların yurtdışından kışkırtıldığını iddia eden popülist lider, göstericileri “haydutlar” olarak adlandırdı.

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KREMLİN: BATI KIŞKIRTIYOR

Rusya, Sırbistan’da yaşayan gerginlikten Batılı ülkeleri sorumlu tuttu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, devlet haber ajansı RIA Novosti’ye verdiği demeçte, “Kolektif Batı’nın ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimleri açık” şeklinde konuştu. Avrupa Birliği (AB) ülkedeki seçimlerin ardından yaptığı açıklamada seçim sürecinin reform gerektirdiğini belirterek “Sırbistan’ın demokratik kurumlarının düzgün işlemesinin Birliğe katılım sürecinde kritik olduğuna” dikkat çekmişti.