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Belçika’da karantina süresi 7 güne indirildi

#Belçika#Kovid-19#Karantina
Belçika’da karantina süresi 7 güne indirildi

Belçika’da Kovid-19 teşhisi konulan kişiler için karantina süresi 10 günden 7 güne düşürüldü.

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Belçika’da federal ve bölgesel Sağlık Bakanlıkları tarafından 4 Ocak’ta kabul edilen yeni karantina ve test kuralları bugün yürürlüğe girdi. Gevşetilen yeni kurallar kapsamında tam aşılanmış ve pozitif vakayla yakın temaslı kişiler için karantina ve test zorunluluğu kaldırıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin karantina süresi ise 10 günden 7 güne düşürüldü. Henüz hatırlatıcı doz yaptırmamış veya ikinci dozun üzerinden 5 aydan daha uzun süre geçen yüksek riskli temaslı kişiler, bir hafta karantinada kalacak. Ancak 4 gün sonra yaptırdıkları Kovid-19 testinin negatif çıkması durumunda karantina şartı sona erecek.

Yurt dışından gelen yolcular için PCR testi zorunluluğu devam ederken, aşılanmamış kişiler için kurallar değişmedi. Aşılanmamış temaslı kişilerin 10 gün karantina zorunluluğu yürürlükte kalmaya devam edecek. Ancak bu kişilerin 7 gün sonra negatif test sonucu ibraz etmeleri durumunda karantinaları sona erecek.

KISITLAMA KARŞITI GÖSTERİLERDE 30 GÖZALTI

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Öte yandan başkent Brüksel’de dün öğlen saatlerinde Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi. Kuzey İstasyonu’nda toplanan göstericiler, Cinquantenaire Park'a yürüdü. Sessiz yürüyüşün saat 17.30’da sona erdiği belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 5 bin kişinin katıldığı gösterilerde en az 30 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, protestoculardan 11’inin piroteknik ve yanıcı malzeme bulundurduğu gerekçesiyle gösteri başlamadan gözaltına alındığı ifade edildi.

Belçika’da salgının başlamasından bu yana toplam 2 milyon 231 bin 686 vaka tespit edilirken, 28 bin 459 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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#Belçika#Kovid-19#Karantina

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