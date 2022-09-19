Belçika’da hâkimlere eğitim hapsi

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Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne’un açıklamasına göre bakanlığın inisiyatifiyle yürütülen projeye aralarında ceza hâkimleri, savcılar ve adliye stajleri de bulunan yargı mensupları katıldı. “Hâkimler elbette cezaevinde işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor ancak bunu bizzat deneyimlemek onlara her şeyin farkında olarak ceza vermelerini sağlamak için olanak tanıyor” diyen Quickenborne, eğitime katılan yargı mensuplarnın mahkûmlarla aynı yemekleri yediklerini, gardiyanların emirlerini uyguladıklarını ve cep telefonu kullanmalarına izin verilmediğini aktardı.