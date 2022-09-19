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Belçika’da hâkimlere eğitim hapsi

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#Belçika#Hakim#Hapishane
Belçika’da hâkimlere eğitim hapsi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 07:00

Belçika’da yargı mensupları, mahkûm olarak yaşamanın nasıl bir his olduğunu anlamak için başkent Brüksel’e bağlı Haren bölgesinde yeni yapılan bir cezaevinde gönüllü olarak iki gün hapis hayatı yaşadı.

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Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne’un açıklamasına göre bakanlığın inisiyatifiyle yürütülen projeye aralarında ceza hâkimleri, savcılar ve adliye stajleri de bulunan yargı mensupları katıldı. “Hâkimler elbette cezaevinde işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor ancak bunu bizzat deneyimlemek onlara her şeyin farkında olarak ceza vermelerini sağlamak için olanak tanıyor” diyen Quickenborne, eğitime katılan yargı mensuplarnın mahkûmlarla aynı yemekleri yediklerini, gardiyanların emirlerini uyguladıklarını ve cep telefonu kullanmalarına izin verilmediğini aktardı.

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#Belçika#Hakim#Hapishane

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