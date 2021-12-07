Belarus'tan İngiltere ve AB’ye yaptırım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
35 kent alarmda Peş peşe uyarılar35 kent alarmda! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
İrfan Canın tarifsiz acısı Gözyaşlarıyla anlattı... Bebeğimiz için oyna...İrfan Can'ın tarifsiz acısı! Gözyaşlarıyla anlattı... "Bebeğimiz için oyna..."#İrfan Can Eğribayat
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Tek tuşla kurtuldu Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurduTek tuşla kurtuldu! Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurdu#KADES
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Dünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovdu Dünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovdu!#Zoom
Dev şirkette neler oluyor Yatırımcılardan şok iddia Paralar ne olacakDev şirkette neler oluyor? Yatırımcılardan şok iddia! Paralar ne olacak?#Evergrande
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Trend yön değiştirdi Kripto paralarda yükseliş başladıTrend yön değiştirdi! Kripto paralarda yükseliş başladı#Kripto Para
Dünya koronadan kurtulacak mı Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...Dünya koronadan kurtulacak mı? Uzmanlardan flaş Omikron varyantı sözleri...#Omicron
Lazio maçı öncesi çarpıcı sözler Sezon başından beri iddia ediyorum ki...Lazio maçı öncesi çarpıcı sözler! "Sezon başından beri iddia ediyorum ki..."#Galatasaray
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran şovlar47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne damga vuran şovlar!#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
İşte gecenin yıldızları...İşte gecenin yıldızları...#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni
HABERLERDünya Haberleri

Belarus'tan İngiltere ve AB’ye yaptırım

#Belarus #AB#İngiltere
Belarustan İngiltere ve AB’ye yaptırım

Belarus, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptırım kararı aldığını açıkladı. Yaptırımların bazı ürünlerin ithalatı ile havayolu firmalarını kapsayacağı belirtildi.

Haberin Devamı

Belarus'tan geçtiğimiz günlerde ulusal havayolu şirketi Belavia dahil yaklaşık 30 kişi ve kuruma yaptırım kararı alan Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'ye misilleme geldi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Belarus hükümeti, Belarus'a yasadışı şekilde yaptırım uygulayan ülkelerden gelecek bir dizi malın ithalatını yasaklama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

En kısa zamanda konuya ilişkin bir kararnamenin yayınlanacağını belirten Dışişleri Bakanlığı, ulusal havayolu şirketi Belavia'ya uygulanan yaptırımların benzerinin de İngiltere ve AB devletlerinin havayolları firmalarına uygulanacağını kaydetti. Bakanlık, Belarus topraklarına girişi yasak olan kişiler listesinin de genişletileceğini duyurdu.

'YAPICI İŞBİRLİĞİNE DÖNÜN'

Açıklamada, Rusya ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, birlik programının realizasyonunun devamı, Avrasya Ekonomik Topluluğu ortakları ve Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleriyle güçlü ekonomik bağlar oluşturulmasının Belarus için önemli adımlar arasında olduğunu belirtilirken, AB ülkelerine ve İngiltere'ye yönelik yaptırımların söz konusu ülkelerin soğuk savaş dönemi mantığından vazgeçerek yapıcı işbirliğine dönmeleri halinde iptal edilebileceği ifade edildi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta AB, İngiltere, ABD ve Kanada, Belaruslu muhaliflere baskı uyguladıkları ve göçmenleri kasıtlı olarak AB sınırına yığdıkları gerekçesiyle Belaruslu 30'a yakın kişi ve kuruma yaptırım kararı almıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belarus #AB#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil