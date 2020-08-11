Belarus’ta muhalefet sonuçları kabul etmedi

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, iktidardaki Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun ezici çoğunlukla, oyların yüzde 80.23’ünü alarak altıncı kez zafer kazandığını duyurdu. Bunun üzerine binlerce Belaruslu, başta başkent Minsk olmak üzere ülke genelinde sonuçları protesto etmek için sokaklara döküldü. İki gündür devam eden gösterilerde dün bir kişi güvenlik güçlerine atmaya çalıştığı patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu öldü. Önceki gün de bir başka kişi polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Bu arada seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklayan muhalefet adayı Svetlana Tikhanovskaya’dan haber alınamadığı iddia edildi. Protestolar üzerine Lukaşenko, “Ülkenin parçalanmasına izin vermeyeceğiz. Bizde, 2014 Ukrayna benzeri hareketlere izin vermem” diye konuştu.

‘NETİCEYİ TANIMIYORUZ’

Muhalefetin etrafında birleştiği başkan adayı Svetlana Tikhanovskaya, “Temsilcilerimiz ülke çapında birçok sandıkta gerçek sayım yaptı, sonuç tam tersi şekilde çıktı. Bu sonuçları tanımıyoruz” demişti.

BRÜKSEL VE WASHİNGTON’DAN SERT TEPKİ

Seçim sonuçları Avrupa Birliği (AB) tarafından şüpheyle karşılandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Taciz ve barışçıl gösterilerin şiddetle bastırılmasının Avrupa’da yeri yok. Belarus’ta temel haklara saygı gösterilmeli” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da “özgür ve adil olmayan” seçimlerden endişe duyduklarını belirterek, ülkede internetin kesilmesini ve protestoculara yönelik sert müdahaleyi eleştirdi. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)